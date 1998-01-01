الأوقاف تعلن أسماء الأوائل في الثانوية الشرعية بالمحافظات الشمالية

رام الله / سما /

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الإثنين، أسماء العشرة الأوائل في امتحانات الثانوية العامة الشرعية في المحافظات الشمالية.

وبين ادعيس أن الوزارة ستقدم منحة كاملة في جميع تخصصات كليتي الدعوة (قلقيلية والظاهرية) لكل طالب حصل على معدل أعلى من 80%، إضافة الى منحة بشروط لكل طالب معدله أقل من 80% .

وهنأ ادعيس طلبة الثانوية العامة بشكل عام، وطلبة الثانوية العامة الشرعية على وجه الخصوص، بنجاحهم في الامتحان.

وفيما يلي أسماء العشرة الأوائل على مستوى المدارس الشرعية / وزارة الاوقاف: