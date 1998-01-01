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الأوقاف تعلن أسماء الأوائل في الثانوية الشرعية بالمحافظات الشمالية

الإثنين 09 يوليو 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تعلن أسماء الأوائل في الثانوية الشرعية بالمحافظات الشمالية



رام الله / سما /

 أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الإثنين، أسماء العشرة الأوائل في امتحانات الثانوية العامة الشرعية في المحافظات الشمالية.

وبين ادعيس أن الوزارة ستقدم منحة كاملة في جميع تخصصات كليتي الدعوة (قلقيلية والظاهرية) لكل طالب حصل على معدل أعلى من 80%، إضافة الى منحة بشروط لكل طالب معدله أقل من 80% .

 وهنأ ادعيس طلبة الثانوية العامة بشكل عام، وطلبة الثانوية العامة الشرعية على وجه الخصوص، بنجاحهم في الامتحان.

وفيما يلي أسماء العشرة الأوائل على مستوى المدارس الشرعية / وزارة الاوقاف:

الرقم

المركز

الاسم

المدرسة

المعدل

1

الأول

سحر محمود احمد خدرج

إناث قلقيلية الشرعية

97.9

2

الثاني

يارا رائد يوسف أبو جاموس

اناث طولكرم الشرعية

97.1

3

الثالث

شهد ناصر فريد أبو حجله

إناث قلقيلية الشرعية

95.1

4

الثالث/مكرر

سحر جلال ناجي نزال

إناث قلقيلية الشرعية

95.1

5

الخامس

رنا محمود محمد خليل

إناث قلقيلية الشرعية

94.4

6

السادس

أسيليوسف أحمد غول

إناث طولكرم الشرعية

93.9

7

السادس /مكرر

نور معين عبد الرحمن زيدان

إناث طولكرم الشرعية

93.9

8

الثامن

سالي وائل محمد موافي

إناث قلقيلية الشرعية

93.7

9

التاسع

دولت إياد محمود الشلبي

إناث طولكرم الشرعية

93.6

10

العاشر

عبد المجيد أحمد عبد الكريم طويل

ذكور قلقيلية الشرعية

93.1

 

 

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