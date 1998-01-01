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الاحتلال ينصب خيمة في واد الحصين شرق الخليل

الإثنين 09 يوليو 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

نصبت قوات الاحتلال ، اليوم الاثنين، خيمة في منطقة واد الحصين، شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال نصبت خيمة فوق قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر تبلغ مساحتها 4 دونمات تقريبا

وأشارت إلى ان عددا من مركبات الاحتلال العسكرية انتشرت في محيط الخيمة.

يذكر ان قوات الاحتلال نصبت قبل أسبوع تقريبا عدة "كرفانات" بمحاذاة موقع عسكري أنشأته خلال الشهر المنصرم في أرض تعود ملكيتها لعائلة جابر بمنطقة واد الحصين، قرب مستوطنة "كريات أربع" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وعبر أهالي المنطقة عن تخوفهم ان يكون نصب الخيمة والكرفانات في منطقة قريبة من المستوطنة وعلى الطريق التي يعبرها المستوطنون للوصول الى الحرم الإبراهيمي، يأتي تمهيدا لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة لربطها بالمستوطنة المذكورة.

#الاحتلال

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