النائب أبو حلبية: اقتحام وزارء الاحتلال للقدس خطوة خطيرة هدفها فرض الأمر الواقع لتهويد القدس

غزة / سما /

أكد النائب د.أحمد حلبية أن اقتحام وزارء وأعضاء من كنيست الاحتلال للمسجد الأقصى يشكل خطوة خطيرة لتدنيس المسجد الأقصى وفرض الأمر الواقع لتهويد القدس. واستنكر النائب أبو حلبية اقتحام أعضاء الكنيست وزيرة الزراعة ووزير الثقافة للمسجد الأقصى، مشيراً أن زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى من الساسة الاحتلال ومستوطنيه.

, نوه النائب د. أبو حلبية لخطورة هذه الخطوة بسبب ترأس هذه الاقتحامات قادة وساسة الاحتلال الصهيوني والتي تعطي شرعنة لهذه الاقتحامات أمام المستوطنين الصهاينة، موضحاً بأن استمرار هذه الاقتحامات تشجع كافة الصهاينة لمزيد من الاقتحامات لتدنيس حرمة المسجد الأقصى.

وطالب النائب د.أبو حلبية لدعم صمود المقدسيين التي يواجهون المخططات الصهيونية الهادفة لتهويد القدس، مشيداً بجهود أهل القدس في الدفاع عن مدينهم وفرض وجودهم كواقع وكأصحاب أرض والتي كان آخرها دفاعهم عن مقبرة الرحمة في رمضان. واستنكر النائب د.أبو حليبة صمن الدول العربية والإسلامية إزاء ما يحدث من مخططات ممهنجة لتهويد القدسن مطالبهم بالدفاع عن أقدس المقدسات في بلاد الشام المسجد الأقصى وعن حضانته مدينة القدس.