وزارة الاتصالات وPalPay توقعان اتفاقية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في البريد

رام الله / سما /

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بالمهندس سليمان الزهيري وكيل الوزارة مع شركة بال باي ممثلة بمديرها العام اياد قمصية اتفاقية تقديم خدمات الدفع الإلكتروني عبر مكاتب البريد الفلسطيني المنتشرة في كافة المحافظات، وذلك اليوم الاثنين في مقر الوزارة.

وأكد وكيل الوزارة م. سليمان زهيري أن عملية الدفع الالكتروني ستساهم في التخفيف عن كاهل المواطن من أعباء التنقل، وضرورة التواجد في عدة مؤسسات، الأمر الذي سيساهم حتما في توفير الجهد والوقت والمال. وأنها جزء من استراتيجية الوزارة في توفير المزيد من خدمات القطاع الخاص للتسهيل على المواطنين انجاز معاملاتهم ودفع رسومها ودفع الفواتير والأقساط التعليمية، مرحباً بشركاء جدد يمكن لهم تقديم خدمات مماثلة للدفع الإلكتروني.

وأكد أنه تم اطلاق هذه الخدمات تجريبياً قبل شهور في عدد من مكاتب البريد، اليوم نمنحها الموافقة الرسمية معتبراً انها ستكون خطوة ضمن خطة الوزارة التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني استجابة لمتطلبات السوق واحتياجات المواطنين وتطبيقاً لأجندة الحكومة في خدمة المواطن أولاً، ولمشروع الحكومة الإلكترونية، وأن الوزارة على الاستعداد للشراكة مع القطاع الخاص في كل ما من شأنه خدمة المواطنين.

بدوره عبر اياد قمصية عن سعادته بالتوقيع وأنه سيكون اضافة لعمل الشركة معتبر أن الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي أساسية، ومع وزارة الاتصالات ومكاتب البريد الفلسطيني ستساهم في المزيد من الانتشار لخدمات الدفع الإلكتروني حيث توفر بال بي 81 خدمة دفع وتسديد الكتروني، تتضمن العديد من الخدمات التي توفر على المواطن الوقت والجهد، وتضمن له التسديد المباشر فور اكمال عملية الدفع.