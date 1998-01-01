كيف تتعاملين مع حماتك المتسلطة؟

وكالات / سما /

تحلم كل امرأة بزواج ناجح ومستقر من جميع النواحي النفسية والمادية والاجتماعية وتقوم ببذل جميع جهودها لكي تساعد على نجاح واستمرار هذا الزواج على الرغم من وجود الكثير من العواقب والصعوبات التي تؤثر على هذا النجاح وتهدد استقراره، وعلى رأس تلك العقبات أن هناك أنواع كثيرة من الحموات التي تتسبب في إثارة المشاكل بين الزوجين وخصوصا الحماة المتسلطة التي تقوم بفرض سيطرتها على ابنها وزوجة ابنها مما تحول حياتهم الأسرية إلى جحيم.

وللتعامل مع حماتك المتسلطة، نقدم لك بعض الأمور التي يمكنكِ التعامل به معها:

1- إرضاء غرورها

لأن الحماه المتسلطة من أخطر أنواع الحموات التي يمكنكِ أن تقابليها في حياتكِ فعليكِ التعامل معها بذكاء شديد وبحرفة وذلك لكي تتجنبي سيطرتها وخضوعكِ لأوامرها وهي أن تعتمدي بمبدأ إرضاء غرورها وذلك من خلال أن تقومي بتركها أن تتخذ القرارات في الأشياء العادية والبسيطة والتي لا تؤثر على حياتك الزوجية واتركي لها المساحة لكي تأخذ حريتها في اتخاذ القرارات ولكن لكي تشعر فقط بأهميتها. لا تقومي بمعارضتها في أي شيء. لكن وافقي على كلامها وكل ما تقوله ولكن بينك وبين زوجكِ اتخذوا القرار المناسب وفقًا لوجهة نظركم والذي يكون صالحًا لحياتكما الزوجية بعيدًا عن أنظارها هي بعد ذلك لم تهتم بالأمر.

2- تجنبي الخلاف معها

هذا النوع من الحموات يتسم بالعناد الشديد جدًا لذلك فهي تتعامل بمبدأ العند والسيطرة والتحكم والحل الأمثل للتعامل معها هو سماع كل ما تقوله وإياك الخلاف معها لكي لا تتطور الأمور وتزداد عن حدها بشكل أكبر يصعب التغلب عليه. لذلك كوني هادئة معها وعليكِ بالكلمة الطيبة معها وبالأسلوب الناعم الذي يهدئ من روعتها وعندها. كوني ذكية لأقصى درجة ولا تتحدثين معها إلا بعد التفكير بشكل عقلاني وذلك لكي تتمتعين عزيزتي بحياة أسرية سعيدة وناجحة خالية من مشاكل الحموات التي لم تنتهي.

3- لا تخبريها عن أمورك الخاصة

من الطرق التي يمكنكِ أن تتعاملي بها مع حماتك المتسلطة والتي تساعدك على تفادي حدوث أي مشكلة بينك وبينها هي أنك لا تقومي بإخبارها عن بعض أمورك الخاصة واكتفي فقط بالأمور العادية والبسيطة وذلك لكي تتجنبي أسئلتها الفضولية. ابتعدي تمامًا عن نقاشك معها في المواضيع الحساسة والدقيقة التي تخصك انت وزوجك مما يمنعها أن تقوم بطرح الاسئلة الكثيرة عليكِ. أو أنها تقوم بفرض رأيها وقرارها عليكِ. حاولي أن تكوني مستقليه بحياتكِ بقدر الإمكان وقللي من زياراتك فهذا يمنحكِ الحرية الأكبر في التصرف بحياتكِ.

4- استشيريها واطلبي نصيحتها

هذا النوع من الحموات تحب كثيرًا أن تشعر بأنها ذو شخصية قوية ومتحكمة وأن دورها في حياة ابنها لم ينتهي بعد. لذلك لا بأس من أن تطلبي استشارتها في أي موضوع بسيط مثل طريقة طهي الطعام حتى ولو كان لم يعجبكِ ولكن لن تخسري شيء. أو اطلبي نصيحتها وذوقها في تغيير ديكور المنزل أو أي أمر بسيط وعادي واحتفظي بمساحة قراراتكِ الخاصة واعلمي أن قرارات حماتكِ أن تسبب لكِ أي ضرر فهو شيء من العند فقط وفرض السيطرة وإذا كان هذا يسبب لها الرضا فلا تترددي في ارضائها.

5- كوني طيبة ولطيفة معها

من الأمور التي تساعدكِ في التعامل مع الحماه المتسلطة هي معاملتكِ الحسنة لها فعليكِ أن تكوني طيبة وأكثر لطفًا معها وتعاملي بحب وود معها وقدمي لها الهدايا في المناسبات فهذا يعمل على إسعادها. اهتمي بها واسألي بإستمرار عن صحتها. تحدثي معها بأسلوب راقي واجعلي كلامك معها جميل ولطيف. ابتعدي عن معادتها ولا تقومين بمجادلتها في معظم الأمور. يمكنكِ الرد على أسئلتها الفضولية بطريقة أكثر دبلوماسية وبهدوء تام. حاولي ان تحبي حماتكِ حتى ولو كنت تكرهين تصرفاتها. ففي النهاية هي أم زوجكِ وسوف يأتي اليوم التي تكونين مكانها.