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بالاسماء .. وفد "حماس" برئاسة العاروري يصل القاهرة الأربعاء المقبل

الإثنين 09 يوليو 2018 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. وفد "حماس" برئاسة العاروري يصل القاهرة الأربعاء المقبل



قال مصدر مطلع في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وفدًا من الحركة سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، بناء على دعوة من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.

وصرّح المصدر وفقا لـ "قدس برس" اليوم الاثنين، بأن وفد حماس سيبحث في القاهرة مع المخابرات المصرية، تطورات المصالحة الفلسطينية، وسبل رفع الحصار عن قطاع غزة.

ونبه إلى أن الوفد سيلتقي اللواء كامل، يوم الخميس القادم، وذلك في محاولة لإنعاش مساعي المصالحة الفلسطينية الداخلية "المتعثرة" منذ عدة أشهر، كما قال.

وذكر أن الوفد سيكون برئاسة صالح العاروري؛ نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، وعضوية؛ موسى أبو مرزوق، عزت الرشق، خليل الحيّة، روحي مشتهى، وحسام بدران.

يشار إلى أن مصر وجهت قبل نحو أسبوعًا، دعوتين لحركتي "فتح" و "حماس"، لزيارة القاهرة، من أجل استئناف حوارات المصالحة وإنهاء الانقسام المستمر على الساحة الفلسطينية منذ حزيران/ يونيو 2007.

#حماس #القاهرة #المصالحة

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