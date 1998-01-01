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محافظ جنين يطلع سفير سلوفينيا على الأوضاع العامة وانتهاكات الاحتلال

الإثنين 09 يوليو 2018 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أطلع محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان رئيس مكتب ممثلية سلوفينيا لدى دولة فلسطين مالكو دولنسك على الأوضاع العامة في المحافظة وانتهاكات الاحتلال .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سفير سلوفينيا، اليوم الاثنين، للاطلاع عن قرب على الوضع العام في محافظة جنين، بحضور مساعدي المحافظ .

من جهته شكر المحافظ دولة سلوفينيا على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لا سيما في السعي لحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه، متمنيا أن يرتقي ذلك إلى قرار سياسي من الحكومة السلوفينية بالاعتراف بدولة فلسطين .

واستعرض الوضع العام في المحافظة على كافة المستويات وانتهاكات الاحتلال فيها، مشيرا إلى أن تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بالحل السياسي لتحقيق الازدهار، لافتا إلى المقومات ونقاط القوة التي تعتمد عليها جنين لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز أسس الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد قدما.

وتطرق إلى الاقتحامات اليومية للمحافظة والاستمرار في سياسة الاعتقال ومداهمة المنازل والتعرض لحياة المواطنين العزل  .

فيما عبر السفير السلوفيني عن دعم بلاده للشعب الفلسطيني، وهناك تطلع نحو دعم الحكومة الفلسطينية لتكون قوية وقادرة على تحدي الظروف الدولية الراهنة، وتثبيت موقفها السياسي في الحصول على دعم فعلي من دول الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

#محافظ جنين #انتهاكات الاحتلال

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