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تعرف على أسهل وظيفة في العالم براتب شهري 5500 دولار

الإثنين 09 يوليو 2018 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على أسهل وظيفة في العالم براتب شهري 5500 دولار



وكالات / سما /

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الوظيفة الأسهل والأكثر راحة لصاحبها في العالم بأكمله، وذلك براتب شهري 5500 دولار.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن "هذه الوظيفة لا تتميز فقط بأنها الأسهل والأكثر راحة في العالم، كما لا تتميز بالراتب المرتفع أيضاً، وإنما هناك ما هو أهم من هذين الأمرين، وهو أن الوظيفة موجودة في جزيرة بجنوب المحيط الأطلسي، وهي جزيرة تصفها الصحيفة بأنها أشبه بـ"الجنة".

وذكرت، أن "الوظيفة المطلوبة هي موظف جوازات في مطار جزيرة "سانت هيلينا" جنوبي المحيط الأطلسي، حيث أن المثير في الأمر هو أن مطار تلك الجزيرة يستقبل طائرة واحدة فقط في الأسبوع، ما يعني أن الموظف المطلوب الذي سيتقاضى خمسين ألف جنيه أسترليني سنوياً سيعمل بواقع ساعة واحدة فقط في الأسبوع، أي عند وصول الطائرة الوحيدة المشار إليها، بينما يقضي باقي أيامه وهو في حالة استجمام في الجزيرة التي تشبه في طبيعتها أفلام الخيال".

والجزيرة المشار إليها هي واحدة من المستعمرات البريطانية في المحيط الأطلنطي، أي أنها بعيدة جداً عن بريطانيا، أما عدد سكانها فيبلغ 4500 شخص فقط، وهي جزيرة صغيرة جدا وغير معروفة، وقد أعلنت السلطات فيها مؤخراً أنها بحاجة لموظف جوازات للعمل في مطارها الوحيد البعيد، على أن المرشح الناجح سوف يحصل على راتب سنوي مقداره خمسين ألف جنيه أسترليني.

وصنفت "ديلي ميل"، مطار تلك الجزيرة على أنه الأقل استعمالاً في العالم، حيث تهبط فيه طائرة تجارية واحدة فقط في الأسبوع، وهي طائرة تأتي إلى تلك الجزيرة من جنوب أفريقيا.

#وظيفة #راتب

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