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اتحاد رياضة السيارات يختتم مشاركته في بطولة الأردن لسباقات السرعة

الإثنين 09 يوليو 2018 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد رياضة السيارات يختتم مشاركته في بطولة الأردن لسباقات السرعة



رام الله / سما /

عاد الى ارض الوطن وفد اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية برئاسة رئيس الاتحاد عبد الله الشعراوي، بعد مشاركة ناجحة في الجولة الثالثة من بطولة الاردن لسباقات السرعة والدرفت.

وحقق الفريق الفلسطيني نتائج متقدمة على المجموع العام من خلال تحقيقة المركز 11 في سباق السرعة حينما انهى المتسابق ابراهيم البجة مسار السباق بزمن 1:23:27 بعد مشاركة 51 متسابقا من الاردن وفلسطين ومصر

في حين تمكن سهيل الاصبح من تحقيق المركز 11 في سباق الدرفت بعد مشاركة 36 متسابقا

وبعد نهاية السباق شارك رئيس الاتحاد عبد الله الشعراوي بتتويج ابطال الجولة الثالثة من بطولة الاردن.

وعلى هامش السباق عقد وفد اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية سلسلة من الاجتماعات الهامة مع مدير عام الجمارك الاردنية ومدير امن الجسور ونائب الادرنية لرياضة السيارات ونائب امين امانه عمان الكبرى.

ففي مكتبه استقبل د. وضاح الحمود مدير عام الجمارك الأردنية، عبد الله الشعراوي رئيس الاتحاد ونائبه محمد نزال.

وقدم الشعراوي شكره وشكر أسرة اتحاد رياضة السيارات ونقل تحيات اللواء جبريل الرجوب وتم التباحث في سبل التعاون وتسهيل إجراءات دخول سيارات المتسابقين الفلسطينيين

كما تم عقد اجتماع مع مدير عام أمن الجسور العقيد محمد الحياصات، حيث تم تقديم التهنئة والمباركة باسم اسرة الاتحاد بمناسبة توليه المنصب الجديد.

كما توجه عبد الله الشعراوي ومحمد نزال الى مكتب المهندس حازم نعيمات نائب أمين أمانه عمان الكبرى وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرياضة التايكوندو

واختتم الوفد سلسلة اللقاءات بلقاء المهندس عامر البشير نائب الأمير فيصل وعثمان ناصيف المدير التنفيذي للاردنية لرياضة السيارات.

#السرعة

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