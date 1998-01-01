اختتام بطولة الشهيد محمد ابو خضير للأحياء الشعبية

رام الله / سما /

اختتمت بطولة الشهيد محمد ابو خضير الخامسة لكرة القدم _ الاحياء الشعبية التي ينظمها سنويا الشباب الرياضي في شعفاط على ملعب مدرسة شعفاط الشاملة للبنين برعاية رئيسية من مؤسسة الرؤيا التي قدمت جوائز البطولة، بمشاركة 16 فريقا واكثر من100 لاعب من شعفاط واصدقاء الشهيد ومختلف انحاء المدينة وبحضور والد الشهيد حسين ابو خضير وشقيقه رائد الذي تابع البطولة منذ انطلاقها صباحا وحتى نهايتها حيث تم لعب 32 مباراة بالتمام والكمال بنظام 4 لاعبين وحارس .

وتعد هذه النسخة هي الافضل والاكبر مقارنة بالبطولات السابقة .

وبعد قراءة الفاتحة من قبل الفرق المشاركة على روح الشهيد الذي كان صديقا للعديد من اللاعبين المشاركين تم تقسيم الفرق الى 4 مجموعات وانطلقت البطولة صباحا ليتاهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية ومن ثم الى الدور نصف النهائي حيث وصل الى اللقاء النهائي فريق محمد النشاشيبي الذي تغلب على فريق محمد دعيس باربعة اهداف لاثنين .

التتويج :

تحدث منظم البطولة احمد مداح وصاحب الفكرة منذ انطلاقها برفقة كل من مهدي عموري ، مصطفى احمرو ،عارف دعيس ، عبد عوض الله ،ماهر عوض الله ، احمد ايوب وبمساهمة فاعلة من عمر ومؤاب ابو خضير عن مناقب الشهيد الذي كان صديقا للجميع واستحضر فيها ذكرياته الجميلة .

ومن ثم عبر والد الشهيد حسين ابو خضير عن شكره وامتنانه لجميع الحضور واللجنة المنظمة واعتبر ان هذا الحدث السنوي الذي يقام في شعفاط من اهم الفعاليات التي تحيي وتؤبن ذكرى الشهيد في مسقط راسه، وخص بالشكر اللجنة المنظمة للبطولة واصرارها الدائم على تنظيمها كل عام للمرة الخامسة على التوالي .

جوائز البطولة كانت على النحو التالي :

كاس المركز الأول : فريق محمد النشاشيبي

كأس المركز الثاني : فريق محمد دعيس

كأس المركز الثالث : فريق خالد عزيز

كاس الهداف : محمد علي عبيد

كاس افضل لاعب : خالد ابو دلو

اللاعب المثالي: مصطفى مسودة

كاس افضل حارس : محمود سعيدة

الفريق المثالي : شباب شعفاط

دروع تقديرية الى ذوي الشهيد من كل من : الشباب الرياضي في شعفاط، منظم البطولة احمد مداح ،ارام للبصريات ممثلة بصاحبها يزن شوامرة .

وفي لفتة رائعة قام اللاعب محمد نشاشيبي باهداء كاس المركز الاول لوالد الشهيد .

وساهمت كل من المحال التجارية الاتية بالضيافة وتقديم الهدايا والتذكارات :

علاء الدين ، بروست الدجاج الملكي ، محلات بيست باي ، ميني ماركت العموري ، مخبز ابو نجاتي سنقرط ،ارام للبصريات .

في الختام .. ترحم الجميع على شهيد الفجر محمد حسين أبوخضير ، الذي كان وما زال حاضراً في الاذهان ، لتكون هذه البطولة تخليداً بسيطاً لتلك الفاجعة التي سطرت تاريخاً لا ينسى من سطور القضية الفلسطين