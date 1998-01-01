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هاتفك الذكي لا يتنصت عليك.. لكنه "أخطر مما تتصور"

الإثنين 09 يوليو 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاتفك الذكي لا يتنصت عليك.. لكنه "أخطر مما تتصور"



وكالات / سما /

فجرت دراسة حديثة، أجراها باحثون في جامعة "نورث إيسترن" في الولايات المتحدة، مفاجأة كبيرة لمستخدمي الهواتف الذكية، مفادها بأن الهواتف لا تتجسس فقط على مستخدميها، لكنها "أخطر مما نتصور".

ووفقا للدراسة، فالهواتف الذكية لا تتجسس على المستخدمين بواسطة ميكروفون الهاتف، وإنما هناك عدد من التطبيقات تتجسس على شاشاتها.

وشملت الدراسة، التي أعدها الباحثون على مدى عام كامل، أكثر من 17 ألف تطبيق من أشهر تطبيقات أندرويد.

وعمل الباحثون على تحديد ما إذا كان أي تطبيق منهم قد سجل الصوت من خلال ميكروفون الهاتف، وانتهوا إلى نتيجة مفاجئة تنفي نظرية المؤامرة التي يؤمن بها كثير من الناس، وهي التجسس على المستخدمين من خلال ميكروفون الهاتف.

وتبين في المقابل أن تطبيقات عدة تلتقط تسجيلات الفيديو وما يعرض على الشاشة، ثم يتم إرسال هذه اللقطات إلى جهة خارجية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد لاحظ الباحثون أن بعض التطبيقات قامت بتسجيل فيديو للشاشة، أثناء إدخال المستخدم معلومات حساسة، كأرقام بطاقات الائتمان والعناوين.

وخلال الدراسة تم تجربة عدد من التطبيقات مثل (GoPuff)، الذي سجل مقطع فيديو لشاشة التطبيق وأرسله إلى شركة تدعى (Appsee)، بهدف الاستفادة من البيانات الشخصية في مجال الإعلانات، وبالتالي تخصيص تجربة المستخدمين لتحقيق مزيد من الأرباح.

#الهاتف الذكي #تصنت

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