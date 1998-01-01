هيئة مسيرات العودة تعلن عن إطلاق رحلة بحرية ثانية غدا من ميناء غزة

غزة / سما /

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة، اليوم الاثنين، عن إطلاق رحلة بحرية ثانية غداً الثلاثاء، من ميناء غزة تحمل عددا من الجرحى، داعيةً المواطنين للاحتشاد في الميناء الساعة 10 صباحا.

وقالت الهيئة، في مؤتمر صحفي في ميناء غزة، قررنا تنظيم مسير بحري لتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني بالتزامن مع سفن كسر الحصار التي ستنطلق نحو قطاع غزة الشهر القادم.

وحملت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة المسافرين غدًا على متن الرحلة البحرية الثانية، مطالبةً المجتمع الدولي بحمايتهم.

وطالبت بالإفراج عن قبطان سفينة كسر الحصار الذي اعتقله الاحتلال في الرحلة البحرية السابقة، كما وطالبت بالبدء الفوري برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة.

واستنكرت الهيئة اقتحام أعضاء الكنيست الاسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك.