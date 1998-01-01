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شقيقة ناينغولان تكشف سر رحيله عن روما

الإثنين 09 يوليو 2018 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقة ناينغولان تكشف سر رحيله عن روما



وكالات / سما /

أكدت ريانا شقيقة رادجا ناينغولان لاعب وسط إنتر ميلان الجديد، أن شقيقها كان لا يريد مغادرة فريق روما، بسبب تعلقه الشديد بنادي العاصمة الإيطالية، لكنه انتقل إلى "النيراتزوري" بسبب مدربه الحالي لوتشيانو سباليتي، المدرب السابق لـ"الذئاب".

وقالت شقيقة ناينغولان في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا: "لقد كان يحب روما كثيرا، لكنه ذهب إلى الإنتر ليلعب تحت قيادة سباليتي مدربه السابق في الجيالورسي، والذي يعرف إمكانياته جيدا".

وأضافت: "شاهدت كل مباريات كأس العالم تقريبا، لكن رؤية منتخب بلجيكا دونه كانت مؤلمة للغاية، فهو كان يستحق أن يكون في المونديال، نظرا لما قدمه مع روما خلال الموسم المنصرم، أعتقد أنه كان أمرا مخيبا للآمال".

واختتمت: "أخشى قليلا من مغادرته لروما، لكني أثق في قدراته ومستواه، وسيقدم كل ما لديه مع إنتر ميلان".

يشار إلى أن إنتر ميلان تعاقد مع ناينغولان بعقد مدته 4 سنوات مقابل 38 مليون يورو, قادما من روما.

#ناينغولان #روما

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