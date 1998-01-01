يوفنتوس يتراجع عن فكرة بيع عمدة المغرب

وكالات / سما /

تراجع نادي يوفنتوس عن فكرة التخلي عن مدافعه المغربي مهدي بنعطية، بعدما قرر بيعه قبل مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا", فإن إدارة "البيانكونيري" تراجعت عن بيع بنعطية، وستسعى لتحسين عقده الذي ينتهي في صيف 2020.

وأوضح "فوتبول إيطاليا", أنه في حالة رفض "عمدة المغرب" التجديد لـ"السيدة العجوز", فإن الأنظار ستتجه للتعاقد مع الأوروغواياني دييغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد، الذي قدّم مستوى مميزا في مونديال روسيا.

وربطت عدة تقارير خلال الفترة الماضية, بنعطية بالانتقال إلى أرسنال خلال "الميركاتو" الصيف الجاري.

يشار إلى أن بنعطية ظهر في 32 مباراة مع يوفنتوس بالموسم الأخير, سجل خلالها 4 أهداف.