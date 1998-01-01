جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يتراجع عن فكرة بيع عمدة المغرب

الإثنين 09 يوليو 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يتراجع عن فكرة بيع عمدة المغرب



وكالات / سما /

تراجع نادي يوفنتوس عن فكرة التخلي عن مدافعه المغربي مهدي بنعطية، بعدما قرر بيعه قبل مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا", فإن إدارة "البيانكونيري" تراجعت عن بيع بنعطية، وستسعى لتحسين عقده الذي ينتهي في صيف 2020.

وأوضح "فوتبول إيطاليا", أنه في حالة رفض "عمدة المغرب" التجديد لـ"السيدة العجوز", فإن الأنظار ستتجه للتعاقد مع الأوروغواياني دييغو غودين مدافع أتلتيكو مدريد، الذي قدّم مستوى مميزا في مونديال روسيا.

وربطت عدة تقارير خلال الفترة الماضية, بنعطية بالانتقال إلى أرسنال خلال "الميركاتو" الصيف الجاري.

يشار إلى أن بنعطية ظهر في 32 مباراة مع يوفنتوس بالموسم الأخير, سجل خلالها 4 أهداف.

#يوفنتوس #مهدي بن عيطة

أخبار ذات صلة

(فيديو) يوفنتوس يفوز على أتالانتا 2-1

ليفربول يجد خليفة جيرارد في يوفنتوس

يوفنتوس: إصابة موراتا غير مقلقة

يوفنتوس يسقط تورينو في عقر داره

يوفنتوس يحقق رقما قياسيا في الكالشيو

فيديو.. أتلتيكو يفوز بصعوبة على يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تنشر نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين

مصدر أمني إسرائيلي : لهذه الأسباب لم نهاجم غزة مؤخرًا

طالع.. أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع بالضفة وغزة

العمادي يكشف:صيغة إعادة تأهيل غزة مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين "أمر غير ممكن".

يلدريم يمنع رجلا تركيا من الانتحار.. هذا ما فعله معه (شاهد)

أول متحولة جنسيا تمثل بلدها في مسابقة "ملكة جمال الكون"

سر خطير ..ماذا اقترحت كوريا الشمالية على اسرائيل عام 1999؟

الأخبار الرئيسية

الاحمد - ارشيف

الاحمد : لا بوادر ايجابية حتى اللحظة من حماس حول المصالحة وننتظر الرد المصري

قادة حماس

حماس تشترط الدخول في التفاصيل الكبيرة و عدم الحديث عن التمكين و تطالب بحكومة وحدة

حدود غزة -ارشيفية

دراسة عسكرية إسرائيلية تستعرض الخيارات القادمة ضد غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يعرقل "مساعدات إنسانية ضخمة لغزة خلال الأسابيع المقبلة"

عباس- ارشيف

الرئيس: لن نسمح لصفقة العصر بأن تمر وإذا لم نتسلم القطاع لن نكون مسؤولين عنه