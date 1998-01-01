حارس كرواتيا يفضل مواجهة فرنسا بنهائي المونديال

وكالات / سما /

يتطلع دانييل سوباسيتش حارس مرمى كرواتيا، لتحقيق إنجاز تاريخي مع بلاده في كأس العالم، بعد التأهل لملاقاة إنجلترا في الدور قبل النهائي.

وقال سوباسيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "نسعى لتحقيق إنجاز أفضل مما حققناه في مونديال 1998، وسيكون من الأفضل مواجهة فرنسا في المباراة النهائية".

وحصد منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية عام 1998، كأفضل إنجاز له في تاريخ مشاركاته بالمونديال، علما أنه خرج من الدور قبل النهائي بالخسارة أمام فرنسا (1-2)، مستضيف البطولة حينها.

وأضاف: "أمامنا 4 أيام للتحضير لمواجهة إنجلترا في الدور قبل النهائي، ستكون مواجهة صعبة للغاية، إلا أن التأهل للنهائي فرصة لا تتكرر كثيرا".

وعن تجاوز عقبة روسيا في دور الثمانية، أشار الحارس الكرواتي إلى أن منتخب بلاده استحق التأهل، مؤكدا أنه شعر ببعض الآلام في نهاية الشوط الثاني، إلا أنه أصر على استكمال اللقاء، وطالب المدير الفني زلاتكو داليتش بعدم استبداله.