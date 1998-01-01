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سان جيرمان يستجيب لنيمار ويقرر التعاقد مع سواريز

الإثنين 09 يوليو 2018 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان يستجيب لنيمار ويقرر التعاقد مع سواريز



وكالات / سما /

تدرس إدارة باريس سان جيرمان فكرة التعاقد مع الدولي الأوروجوياني،لويس سواريز، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق.

 

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية ان الادارة الباريسية قد ترضخ لطلب نيمار بجلب سواريز لبارك دي برينس للعب بجواره بدلاً من اديسون كافاني الذي يقترب من الرحيل 

ووفقاً لما افادت به الصحيفة المقربة من الأسوار الكتالونية بإن ادارة باريس سان جيرمان ستضخ مبلغاً ضخماً وتضعه على طاولة المفاوضات لإرضاء الجانب الآخر والنجاح في الحصول على خدماته.

وأشارت بإن الفريق الباريسي يسعى لتجنب العقوبات التي قد تصدر بسبب اختراق قانون اللعب النظيف لذلك فإن النية مبيتة لدى الأمراء في التخلص من كافاني لإستقطاب سواريز.

وأضافت انه في هذه الحالة يتوجب على ادارة باريس سان جيرمان التحدث بشكل مباشر مع الادارة الكتالونية على الرغم من أن الأمور بينهما ليست على ما يرام خصوصاً بعد خطفهم لنيمار وسبق وان حصولوا على خدمات ماركينوس وفيراتي في نفس الوقت رفضوا التخلي عن دي ماريا للبلوجرانا في اليوم الأخير من موسم الانتقالات.

 

يذكر ان نيمار وسواريز لعبا في السابق سوياً في برشلونة وشكلا ثلاثي هجومي ناري مع ميسي وحققوا أرقاماً خرافياً وتوجوا سوياً بالعيد من البطولات المحلية والقارية.

#باريس سان جيرمان #سواريز

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