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مينديز يجتمع مع بيريز مجدداً لحسم صفقة رونالدو

الإثنين 09 يوليو 2018 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مينديز يجتمع مع بيريز مجدداً لحسم صفقة رونالدو



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن خورخي مينديز سيعقد اجتماع آخر مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحسم انتقال موكله كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

 

 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن بيريز لا يملك خيار سوى الموافقة على عرض يوفنتوس للتعاقد مع رونالدو بعد الاتفاق الذي تم في يناير الماضي عندما تم تخفيض الشرط الجزائي من مليار يورو إلى 100 مليون، وذلك البند لا يشمل أندية باريس سان جيرمان، برشلونة والخمسة الكبار في إنجلترا.

ولم يتوقع بيريز أن يتقدم نادي مثل يوفنتوس بعرض للتعاقد مع رونالدو لأنه لا يملك السيولة المالية لتمويل صفقة من هذا النوع، ولذلك لم يدرج أسمه ضمن قائمة الأندية الذين لا يشملهم التعديل الجديد في قيمة فسخ العقد، لكن النادي البيانكونري صدمه بإعداد خطة مالية للتوقيع مع الدون.

وأضاف التقرير أن مينديز سيصل اليوم إلى العاصمة مدريد وسيجتمع مع بيريز يوم غد الثلاثاء لمعرفة مطالبة رئيس النادي الملكي مقابل السماح لرونالدو بالانتقال إلى يوفنتوس، ومن المتوقع أن يقدم له عرض أكبر من 100 مليون يورو لو طلب بيريز ذلك.

#مينديز #رونالدو

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