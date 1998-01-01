صيدم: منهاج جديد للثانوية العامة "الإنجاز" في فلسطين و هذا موعد تطبيقه

رام الله / سما /

كشف صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي اليوم الاثنين، عن موعد البدء بتطبيق منهاج الثانوية العامة التوجيهي "الانجاز" الجديد في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وقال صيدم في لقاء إذاعي إن عام 2018 كان الأخير للمنهاج القديم للثانوية العامة، موضحًا أنه سيتم البدء بتطبيق المنهاج الجديد اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

وبارك صيدم لجميع الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة، مثمنا جهود الأسرة التربوية في إتمام امتحان الانجاز هذا العام.

وأشار إلى أنه جرى خلال هذا العام تطبيق الذراع التكنولوجي في مدارس القدس كخطوة أولى، مشيرًا إلى وجود جهود لتطوير الإمكانيات وامتحان الثانوية العامة.