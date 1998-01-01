النقل والمواصلات تقوم بتنظيم عمل البسطات العشوائية داخل الميناء

غزة / سما /

شرعت سلطة الموانئ البحرية التابعة لوزارة النقل والمواصلات بتنظيم عمل البسطات العشوائية داخل الميناء , حيث تم حصر جميع أصحاب البسطات العشوائية والتي يبلغ عددها 130 بسطة حيث تم وضع أرقام على رصيف الميناء ومن ثم عمل قرعة للجميع لمعرفة مكان كل صاحب بسطة.

وأوضحت سلطة الموانئ البحرية بأن الجهات المختصة أجرت تدقيقاً في الكشوفات المقدمة لها للتأكد من أن أصحابها ليس لهم سوابق أمنية أو أخلاقية.

وقد تم إعطاء حق الأولوية للجرحى والمصابين ومن يعيل أسرة كبيرة وأوضحت سلطة الموانئ أنها بصدد عمل بطاقات لكل صاحب بسطة تتضمن اسمه ورقم بسطته حتى لا يتم التنقل داخل الميناء والتأثير على المظهر الحضاري داخل الميناء .

وقد أخلت سلطة الموانئ رصيف الميناء التابع للصيادين من الباعة المتجولين ليتسنى لهم دخول الميناء وإخراج الأسماك التي يصيدونها بشكل مريح وقامت بعمل بوابات لهم لمنع دخول المواطنين إلى أماكن شباكهم وصيدهم داخل الميناء .

الجدير بالذكر أن الوزارة قدمت هذه الخدمة للفئات المستهدفة بشكل مجاني استجابة منها وتقديراً للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين في قطاع غزة .