نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (15) مواطناً من الضفة.

وبين نادي الأسير في بيان صدر عنه أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة نابلس وهم: نهاد ممدوح بني شمسة، وإبراهيم محمود داود، وليث باسم داوود جميعهم من بلدة بيتا، علاوة على جبر الجيعان دويكات.

فيما اُعتقل ثلاثة مواطنين من عدة بلدات في محافظة جنين وهم: يوسف أحمد شواهنه (26 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية، وغانم بسام عباهرة (29 عاماً) من بلدة اليامون، وعلي عبد الرحمن بعجاوي (19 عاماً) من بلدة يعبد.

ومن مخيم طولكرم اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: يزيد حسين سروجي (26 عاماً)، وخالد يوسف بليدي (28 عاماً).

كذلك جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من بلدة حلحول في محافظة الخليل وهم: عبد الكريم علي عوض، ويحيى عيسى عياش، وقيس نعمان.

وذكر نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من محافظة رام الله والبيرة وهما: علي طارق إبراهيم الحج (19 عاماً) من بلدة المغير، و طلحة مصطفى نخلة من مخيم الجلزون.

يُضاف إلى المعتقلين المحرر بلال عوض الله أبو عصبة من بلدة رافات في محافظة سلفيت.