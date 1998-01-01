جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطناً من الضفة

الإثنين 09 يوليو 2018 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (15) مواطناً من الضفة.

وبين نادي الأسير في بيان صدر عنه أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة نابلس وهم: نهاد ممدوح بني شمسة، وإبراهيم محمود داود، وليث باسم داوود جميعهم من بلدة بيتا، علاوة على جبر الجيعان دويكات.

فيما اُعتقل ثلاثة مواطنين من عدة بلدات في محافظة جنين وهم: يوسف أحمد شواهنه (26 عاماً) من بلدة السيلة الحارثية، وغانم بسام عباهرة (29 عاماً) من بلدة اليامون، وعلي عبد الرحمن بعجاوي (19 عاماً) من بلدة يعبد.

ومن مخيم طولكرم اعتقل الاحتلال مواطنين وهما: يزيد حسين سروجي (26 عاماً)، وخالد يوسف بليدي (28 عاماً).

كذلك جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من بلدة حلحول في محافظة الخليل وهم: عبد الكريم علي عوض، ويحيى عيسى عياش، وقيس نعمان.

وذكر نادي الأسير أن مواطنين جرى اعتقالهما من محافظة رام الله والبيرة وهما: علي طارق إبراهيم الحج (19 عاماً) من بلدة المغير، و طلحة مصطفى نخلة من مخيم الجلزون.

يُضاف إلى المعتقلين المحرر بلال عوض الله أبو عصبة من بلدة رافات في محافظة سلفيت.

#نادي الأسير

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال - ارشيف

قوات الاحتلال تعتقل تسعة مواطنين من مدن الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنًا في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً فلسطينيا في الضفة فجر اليوم

جيش الاحتلال يعتقل في الضفة

اعتقال 17 مواطناً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

اعتقال- ارشيفية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

توغل -ارشيفية

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة وتتوغل شرق خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تنشر نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين

مصدر أمني إسرائيلي : لهذه الأسباب لم نهاجم غزة مؤخرًا

طالع.. أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع بالضفة وغزة

العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني

يلدريم يمنع رجلا تركيا من الانتحار.. هذا ما فعله معه (شاهد)

أول متحولة جنسيا تمثل بلدها في مسابقة "ملكة جمال الكون"

سوريا : غارات إسرائيلية تستهدف قاعدة T4

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

حماس تشترط الدخول في التفاصيل الكبيرة و عدم الحديث عن التمكين و تطالب بحكومة وحدة

حدود غزة -ارشيفية

دراسة عسكرية إسرائيلية تستعرض الخيارات القادمة ضد غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يعرقل "مساعدات إنسانية ضخمة لغزة خلال الأسابيع المقبلة"

عباس- ارشيف

الرئيس: لن نسمح لصفقة العصر بأن تمر وإذا لم نتسلم القطاع لن نكون مسؤولين عنه

العمادي

العمادي يكشف:صيغة إعادة تأهيل غزة مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين "أمر غير ممكن".