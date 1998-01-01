فاعل خير من النقب يستجيب مناشدة أسرة فقيرة من غزة

غزة / عبدالهادي مسلم /

قدم فاعل من اهلنا في النقب "٤٨" مساعدة عاجلة لاسرة فقيرة انتشر لها مفطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي تعاني من ظروف حياتية واقتصادية في غاية الصعوبة



وشملت المساعدة مواد غذائية و كذلك بعض الاغراض المنزلية "غسالة وثلاجة " حيت قام بتسليم هذه المساعدة مندوبا عن فاعل الخير من قطاع غزة ،وأبدت هذه الاسرة شكرها لفاعل الخير على عمله الإنساني داعية الله ان يجعله في ميزان حسناته



وقالت ليس غريبا على اهلنا وربعنا وشعبنا في النقب مثل هكذا مواقف إنسانية لأننا شعب واحد مهما حاول الاحتلال وضع الحواجز وتغيير الهوية وأبعادهم عن اهليهم وذويهم في قطاعنا الحبيب



وبدوره أعرب فاعل الخير عن سعادته لرسم الابتسامة على شفاه هذه الاسرة المسكينة ،وأضاف أنني بمجرد مشاهدتي لمقطع الفيديو تأترت كثيرا لدرجة ان الدموع كادت تتساقط من عيني وعلى الفور تواصلت مع ناشر هذه المناشدة الصحفي الإنساني عبدالهادي مسلم و كذلك مع احد الاخوة فاعلي الخير لزيارة منزلها في الزوايدة والاطلاع عن كثب على وضع هذه الاسرة



وقال بعد أن زودني الاخوة بالتفاصيل طلبت منهم على الفور تقديم مساعدة فورية وكذلك تزويد المنزل ببعص الاغراض الأساسية كثلاجة وغسالة



وأضاف أنه بالنسبة لبناء منزلها فإنني سابقى على تواصل مع الاخوة لمعرفة الجهات التي وعدت بناؤه و في حالة لم توف فأنا على استعداد التام للبناء فورا ولكن وكما أخبرني الاخوة هناك جهات عديدة ومؤسسات استعدت القيام بهذا العمل وانا بالانتظار



وأكد فاعل الخير أننا في النقب لن نترك شعبنا وربعنا وأهلنا في قطاع غزة فريسة الفقر والحصار ينهشه من كل جانب وسنفديه بدمنا وهذا أقل واجب نقوم به