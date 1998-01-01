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افتتاح معرض "اقتلاع" في متحف ياسر عرفات

الإثنين 09 يوليو 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح معرض "اقتلاع" في متحف ياسر عرفات



رام الله /سما/

افتتح، مساء الأحد، المعرض الفني "اقتلاع"، في متحف ياسر عرفات في مدينة رام الله.

وافتتح المعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والفنية.

وضم المعرض مجموعة من الأعمال، كان أبرزها للفنان الفلسطيني إبراهيم المزين، وهو عمل تركيبي ضخم، حمل عنوان "خطوات مجمدة"، بطول 840 سم، وعرض 180 سم، وارتفاع 18 سم، عبارة عن كتلة من الإسمنت تغرق فيها بشكل متفاوت عدد ضخم من الأحذية بأوضاع مختلفة، تمثل تجمد الخطوة الفلسطينية منذ الهجرة بسبب القرارات الدولية التي لم يتم تنفيذها.

كما ضم المعرض مجموعة من الصور التي تعود إلى فترة النكبة، وفيديو أيضاً يعود إلى نفس الفترة، إضافة إلى مجموعة من الخرائط بحجم كبير لفلسطين توضح المناطق التي تم تهجير الفلسطينيين منها، ومجموعة من الوثائق التي تثبت ملكية الفلسطينيين لأراضيهم.

وسيستمر المعرض حتى 15 كانون أول من العام الحالي.

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