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قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الإثنين 09 يوليو 2018 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة حلحول شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية لــ "وفا"، بأن المعتقلين هم: عبد الكريم القيسي، وقيس نعمان، ويحيى عيسى عياش، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في المحافظة عرف منها منزل حبيب قفيشة بمدينة الخليل، ومنزل محمد نائل أبو شرخ ببلدة الظاهرية.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي سعير وبني نعيم، ومخيم الفوار، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت بطاقات ركابها.

#قوات الاحتلال #اعتقال

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