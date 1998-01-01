الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الإثنين، ثلاثة شبان من بلدات السيلة الحارثية واليامون ويعبد، في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب يوسف أحمد علي شواهنة (26 عاماً)، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته في السيلة الحارثية.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب غانم بسام عباهرة (29 عاماً)، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه بالضرب أثناء اعتقاله .

وفي بلدة يعبد، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي عبد الرحمن بعجاوي (19 عاما)، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي سياق متصل، احتجز جنود الاحتلال شبانا داخل مركبة كانوا يستقلونها على الشارع الغربي الواصل بين بلدتي السيلة الحارثية واليامون وأخلت سبيلهم بعد ان تم استجوابهم والتدقيق في هوياتهم الشخصية.