سر خطير ..ماذا اقترحت كوريا الشمالية على اسرائيل عام 1999؟

القدس المحتلة/سما/

اقترحت كوريا الشمالية على إسرائيل في عام 1999، ان تدفع الدولة العبرية لها مليار دولار نقداً مقابل ان توقف بيع تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية.

ووفقا للتقرير، تم تسليم الاقتراح في أحد المقاهي في ستوكهولم في اجتماع بين سفير كوريا الشمالية في ذلك الحين سون مو ، ونظيره الإسرائيلي جدعون بن عامي.غير ان السفير الاسرائيلي رفض دفع المبلغ، لكنه وبعد بضعة أيام قدم اقتراحه الخاص، وعرض على كوريا الشمالية تقديم مساعدات غذائية مقابل وقف بيع التكنولوجيا إلى إيران، لكن المحادثات انتهت دون جدوى.

ومنذ ذلك الحين ، واصلت كوريا الشمالية بيع الأسلحة التقليدية والباليستية والتكنولوجيا النووية لبلدان مثل إيران وسوريا كما جاء في التقرير.وذكرت الصحيفة بأن المعلومات المتعلقة بالاجتماع نُشرت في مذكرات الدبلوماسي الكوري السابق، تاي يونغ هو. ووفقا للتقرير، يوضح الاقتراح كيف حاولت كوريا الشمالية تهديد انتشار الأسلحة من أجل الضغط على خصومها لدفع مبالغ مالية لتمويل برنامجها النووي والصاروخي.

ورفضت إسرائيل التعليق على ما ورد في الصحيفة الامريكية، كما ان الصحيفة لم تتمكن من الحصول على رد من السفيرين. لكن بن عامي قال الأسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية إنه التقى ثلاث مرات في عام 1999 مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين.