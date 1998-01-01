جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سر خطير ..ماذا اقترحت كوريا الشمالية على اسرائيل عام 1999؟

الإثنين 09 يوليو 2018 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سر خطير ..ماذا اقترحت كوريا الشمالية على اسرائيل عام 1999؟



القدس المحتلة/سما/

 اقترحت كوريا الشمالية على إسرائيل في عام 1999، ان تدفع الدولة العبرية لها مليار دولار نقداً مقابل ان توقف بيع تكنولوجيا الصواريخ إلى إيران، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية.

ووفقا للتقرير، تم تسليم الاقتراح في أحد المقاهي في ستوكهولم في اجتماع بين سفير كوريا الشمالية في ذلك الحين سون مو ، ونظيره الإسرائيلي جدعون بن عامي.غير ان السفير الاسرائيلي رفض دفع المبلغ، لكنه وبعد بضعة أيام قدم اقتراحه الخاص، وعرض على كوريا الشمالية تقديم مساعدات غذائية مقابل وقف بيع التكنولوجيا إلى إيران، لكن المحادثات انتهت دون جدوى. 

ومنذ ذلك الحين ، واصلت كوريا الشمالية بيع الأسلحة التقليدية والباليستية والتكنولوجيا النووية لبلدان مثل إيران وسوريا كما جاء في التقرير.وذكرت الصحيفة بأن المعلومات المتعلقة بالاجتماع نُشرت في مذكرات الدبلوماسي الكوري السابق، تاي يونغ هو. ووفقا للتقرير، يوضح الاقتراح كيف حاولت كوريا الشمالية تهديد انتشار الأسلحة من أجل الضغط على خصومها لدفع مبالغ مالية لتمويل برنامجها النووي والصاروخي.

ورفضت إسرائيل التعليق على ما ورد في الصحيفة الامريكية، كما ان الصحيفة لم تتمكن من الحصول على رد من السفيرين. لكن بن عامي قال الأسبوع الماضي في مقابلة تلفزيونية إنه التقى ثلاث مرات في عام 1999 مع كبار المسؤولين الكوريين الشماليين.

#اسرائيل #كوريا الشمالية #نووي

أخبار ذات صلة

الرئيس الكوري - أرشيفية

كوريا الشمالية تهاجم تصريحات اسرائيل وتدعم الكفاح الفلسطيني

كيم جونغ نام الأخ غير الشقيق لرئيس كوريا الشمالية

اغتيال أخ زعيم كوريا الشمالية مقابل 90$ فقط

زعيم كوريا وترامب

ترامب: أمر واحد فقط سيفلح مع كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تهدد بإلغاء قمة كيم جون اون وترامب

كيم جونغ نام

اغتيال أخ غير شقيق لزعيم كوريا الشمالية في ماليزيا

تحضيرات بواشنطن لمحادثات مع مسؤولين من كوريا الشمالية

الأكثر قراءة اليوم

"سما" تنشر نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين

مصدر أمني إسرائيلي : لهذه الأسباب لم نهاجم غزة مؤخرًا

طالع.. أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع بالضفة وغزة

العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني

يلدريم يمنع رجلا تركيا من الانتحار.. هذا ما فعله معه (شاهد)

أول متحولة جنسيا تمثل بلدها في مسابقة "ملكة جمال الكون"

سوريا : غارات إسرائيلية تستهدف قاعدة T4

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

حماس تشترط الدخول في التفاصيل الكبيرة و عدم الحديث عن التمكين و تطالب بحكومة وحدة

حدود غزة -ارشيفية

دراسة عسكرية إسرائيلية تستعرض الخيارات القادمة ضد غزة

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يعرقل "مساعدات إنسانية ضخمة لغزة خلال الأسابيع المقبلة"

عباس- ارشيف

الرئيس: لن نسمح لصفقة العصر بأن تمر وإذا لم نتسلم القطاع لن نكون مسؤولين عنه

العمادي

العمادي يكشف:صيغة إعادة تأهيل غزة مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين "أمر غير ممكن".