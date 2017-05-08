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توغل إسرائيلي شرق ووسط قطاع غزة

الإثنين 09 يوليو 2018 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توغل إسرائيلي شرق ووسط قطاع غزة



غزة / سما /

 توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين شرق مخيم البريج، شرق وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما فتحت الزوارق الحربية فجر وصباح اليوم الاثنين، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل شمال قطاع غزة.

واستهدفت  الزوارق مراكب الصادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع.

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