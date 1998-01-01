الاحتلال يعتقل 10 مواطنين في الضفة

رام الله / سما /

أعلن جيش الاحتلال اعتقال 10 مواطنين من أنحاء متفرّقة بالضفة الغربية فجر اليوم الاثنين.

وقالت مصادر محليّة إن الاحتلال اعتقل غانم عباهرة من اليامون، ويوسف علي شواهنة من السيلة الحارثية قضاء جنين.

كما اعتقل جنود الاحتلال 4 شبّان من نابلس، ثلاثة منهم من بلدة بيتا، وهم: جبر الجيعان، نهاد ممدوح بني شمسة، إبراهيم داود، ليث باسم داوود.

وجرى اعتقال الأسير السابق بلال أبو عصبة من سلفيت، وطلحة مصطفى نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله،

ومن الخليل قالت المصادر إنّ جتود الاحتلال اعتقلوا قيس نعمان. وكذلك عبد الكريم القيسي ويحيى عيسى عياش وكلاهما من حلحول.