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سوريا : غارات إسرائيلية تستهدف قاعدة T4

الأحد 08 يوليو 2018 11:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا : غارات إسرائيلية تستهدف قاعدة T4



دمشق / وكالات /

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن غارات إسرائيلية استهدفت مطار "T4" العسكري بريف حمص، وأن الدفاعات الجوية السورية "تصدت للعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ وأصابت إحدى الطائرات المعادية"، مساء اليوم، الأحد.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري في جيش النظام السوري قوله إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي وأسقطت عددًا من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار "T4" وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء".

فيما نقلت "رويترز" عن ضابط في جيش النظام في الصحراء السورية الجنوبية، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت صواريخ انطلقت من جنوبي منطقة التنف (قرب الحدود العراقية الأردنية)، باتجاه المطار في حمص.

وكان المطار العسكري "T4" قد تعرض للقصف في نيسان/ أبريل الماضي.

وأشارت تقارير إلى أن القصف، حينها، استهدف منظومات متطورة مضادة للطائرات ومخزنا للطائرات المسيّرة أرسلت إلى قاعدة "T4"، بعد المواجهة الجوية التي جرت في شباط/ فبراير الماضي، والتي أسقطت فيها الدفاعات طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بعد شن الهجوم على سورية، بداعي الرد على إطلاق طائرة إيرانية مسيرة باتجاه إسرائيل.

يذكر أن الهجوم في نيسان/ أبريل الماضي، تسبب بمقتل 14 شخصا، غالبيتهم إيرانيون أو تابعون لتنظيمات موالية لإيران. وأشارت تقارير إلى أنه بين القتلى ستة مستشارين إيرانيين، وضابط برتبة عقيد كان يشرف على منظومة الطائرات المسيرة التابعة لحرس الثورة الإيرانية.

ورغم أن إسرائيل الرسمية لم تقر بالهجوم، إلا أن روسيا وإيران وسورية نسبوا الهجوم للجيش الإسرائيلي. كما أن "نيويورك تايمز" اقتبست عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إقراره بتنفيذ الهجوم على القاعدة العسكرية، وقال إن الجيش كان يقصد ضرب أهداف إيرانية، حيث نقل عنه قوله "إنها المرة الأولى التي نهاجم فيها أهدافا إيرانية حية، منشآت وأشخاصا"، إلا أن هذا التقرير أزيل من الموقع.

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