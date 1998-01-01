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مقتل رجل أمن ومقيم في هجوم على نقطة أمنية شمال الرياض

الأحد 08 يوليو 2018 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل أمن ومقيم في هجوم على نقطة أمنية شمال الرياض



وكالات

 أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل رجل أمن ومقيم إثر تعرض نقطة أمنية لإطلاق نار من ثلاثة مسلحين في مدينة بريدة شمال العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الأمني باسم الداخلية منصور التركي، أنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر، اليوم الأحد، تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة مسلحين، واقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين من المسلحين وإصابة الثالث، فيما قتل الرقيب أول سليمان اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية".

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بمقتل الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبد اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، إثر تعرض نقطة أمنية في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة مسلحين، مؤكداً أن القوات الأمنية تعاملت مع المسلحين بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى.

#السعودية #الرياض #قتل #امن

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