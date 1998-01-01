رئيس الموساد " كوهين" يزور واشنطن سرا لبحث ملفي إيران وسوريا

كما وجاءت الزيارة أيضا على خلفية التقارير حول تشاورات استراتيجية بين الولايات المتحدة، روسيا وإسرائيل حول الأزمة السورية، حيث يتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية الأسبوع الحالي في هلسنكي.

كما وتأتي زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي قبل أيام أيضا من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى موسكو للقاء بوتين أيضا الأربعاء المقبل، حيث يتوقع أن يبحثا أيضا استمرار التنسيق بين روسيا وإسرائيل خصوصا بعد التطورات الأخيرة في الجنوب السوري واستعادة الجيش السوري السيطرة على مساحات واسعة من محافظة درعا ومن بينها معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ويشير خبراء عسكريون الى أن التوقعات تشير الى فتح جبهة القنيطرة في جنوب سوريا بعد درعا، وهذه المنطقة ذو حساسية كبيرة كونها متاخمة لمنطقة الجولان التي احتلها إسرائيل من سوريا عام 1967. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية في هذا السياق "في زيارتي الى موسكو سأجدد التأكيد على أن إسرائيل لن تقبل بأي تموضع عسكري إيراني في سوريا، وليس فقط في الجنوب السوري، كما وسنطلب من روسيا الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع منذ عام 1974".