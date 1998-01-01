ريفلين يتوعد مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة في غلاف غزة

القدس/سما/

قالت القناة العاشرة الاسرائيلية، اليوم الاحد، ان الرئيس الاسرائيلي روفين ريفلين زار المناطق المشتعلة في "غلاف غزة"، مضيفة انه توعد بالرد على مطلقي الطائرات الورقية قائلا " سنرد بالشكل الصحيح على مطلقي الطائرات الورقية المشتعلة، سنعمل علي ايقافهم قريبا".

واضاف وفقا للقناة الاسرائيلية " نعمل الان على اعداد خطة للقضاء على اي خطورة على حدود غزة.

وقالت القناة ان ثمانية حرائق اندلعت خلال اليوم في الغابات المحيطة بقطاع غزة بفعل الطائرات الورقية المشتعلة التي تم إطلاقها من غزة.

واضافت ان رجال الإطفاء احتاجوا لعدة ساعات لاخماد الحرائق، دون وقوع اصابات، مشيرة الى إحتراق 47 دونماً خلال اليوم.