منتدى الإعلاميين يدين ترويج قناة "العربية" لرواية الاحتلال

غزة/سما/

عبر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الأحد، عن إدانته الشديدة لبث قناة العربية فيلماً وثائقياً "يروج رواية الاحتلال عن اغتصاب فلسطين"، واصفاً ذلك بأنه "انزلاق خطير وسقوط مدوي من قبل قناة تحمل اسم "العربية"، ويفترض بها أن تكون في طليعة القنوات الفاضحة لجرائم الاحتلال، والمعبرة عن آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".حسب المنتدى

وقال المنتدى في تصريح صحفي: "يبدو أن قناة "العربية" قررت خلع ثوبها العربي رغم نطقها بلغة الضاد، متخلية عن قضية الأمة العربية المركزية، قضية فلسطين الممتدة منذ بداية أطماع اليهود فيها مطلع القرن الماضي، متجندة بكل أسف لترويج رواية الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرضنا ومقدساتنا، عبر بثها مؤخراً فيلماً وثائقياً من جزأين حمل اسم "النكبة"، حيث تطرق إلى ظروف نشأة كيان الاحتلال على أرض فلسطين وفق الرواية الصهيونية، متحدثاً عما أسماه "نكبة اليهود" التي اضطرتهم لإقامة وطن لهم في فلسطين !!، في محاولة مشبوهة لطمس حقائق التاريخ وتزييف وعي الأجيال".

وبين المنتدى، أن مما يزيد من خطورة الفيلم الوثائقي "المتجرد من كل قيم الإنسانية والقومية والدينية" أنه يأتي في ظل مخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن التي تروج لها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، مضيفاً أن ذلك يضع علامات استفهام كبيرة حول دور قناة "العربية" في خدمة هذه المخططات التصفوية، ويثير التساؤلات حول تجندها لتزييف الوعي والتاريخ العربي عبر الانسلاخ من الحقائق الدامغة حول اغتصاب العصابات الصهيونية لأرض فلسطين.حسب المنتدى

وتابع: "إن تقديم قناة "العربية" للفيلم الوثائقي باعتباره يعيد صياغة ما أسمته "قصة ولادة "إسرائيل" كما يراها العرب والإسرائيليون، من خلال نص خال من الأيديولوجية أو التحزب، عبر شهادات ومقابلات مع شهود عيان ومؤرخين من كلا الجانبين، مدعومة بصرياً بصور أرشيفية اكتشفت حديثاً، وفق قولها، إنما يعكس السقوط المدوي لهذه القناة، ويميط اللثام عن دورها المشبوه لتشويه وعي الأجيال العربية، محاولة بذلك، التجند لصالح الاحتلال الإسرائيلي وتطبيع وجوده في المنطقة العربية، متجاهلة عذابات الشعب الفلسطيني الرازح تحت نير الاحتلال منذ عقود، ومتجاوزة حق ملايين الفلسطينيين المشردين في بقاع الارض بالعودة إلى ديارهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948".

وطالب المنتدى قناة "العربية" بالاعتذار للجمهور العربي عما بدر منها، وحذف الفيلم الوثائقي المذكور من موقعها الإلكتروني، وعدم تكرار بثه بحال من الأحوال، والتكفير عن ذلك بإنتاج سلسلة أفلام وثائقية عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال البغيض، داعياً وزراء الإعلام العرب إلى اتخاذ موقف حاسم إزاء هذه الجريمة، والعمل على محاسبة إدارة القناة التي سمحت بإنتاج وبث هذا الفيلم الوثائقي.

كما طالب اتحاد الصحفيين العرب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمحاولات تزييف وعي الأجيال العربية، حاثاً وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية والإسلامية على تكثيف إنتاج وبث الأفلام الوثائقية المفندة لمزاعم رواية الاحتلال حول اغتصابه لأرض فلسطين، وتثبيت الحقائق الدامغة حول عروبة وإسلامية أرض فلسطين، ومجابهة محاولات التطبيع مع كيان الاحتلال.

وطالب منتدى الإعلاميين، وسائل الإعلام الدولية بالتزام المهنية والموضوعية في تناول القضية الفلسطينية، وعدم الانحياز لرواية الاحتلال الإسرائيلي، وتغليب قيم الإنسانية والعدالة في هذا المجال.