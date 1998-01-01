جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد من منظمة تركية يبدأ زيارة لغزة يجري خلالها عمليات جراحية

الأحد 08 يوليو 2018 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من منظمة تركية يبدأ زيارة لغزة يجري خلالها عمليات جراحية



غزة/سما/

بدأ وفد من منظمة "أطباء الأرض- تركيا"، اليوم الأحد، زيارة لقطاع غزة تستمر أسبوعا، يجري خلالها عمليات جراحية.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة من أوضاع صحية متردية للغاية في غزة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ 12 عاما.

وقال مدير المنظمة، علي دوغان، لوكالة "الأناضول" التركية، إن "الوفد مكون من سبعة أشخاص، هم: مديران إداريان وخمسة أطباء، بينهم بروفيسور في جراحة الأطفال، وخبير في تخصص العظام".

وأضاف أن "هؤلاء المختصون سيقدمون الدعم والمساندة في إجراء عمليات جراحية لمرضى في مستشفى الشفاء الطبي".

كما "سيقدمون دعما تعليميا وتدريبيا في اختصاصاتهم، وذلك وفق طلب الأطباء في غزة"، بحسب دوغان.

وأفاد بأن "الوفد زار، فور وصوله غزة، مقر وزارة الصحة الفلسطينية للإطلاع على واقع القطاع الصحي".

ومن المقرر أن يزور الوفد منظمة الهلال الأحمر التركي والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، بجانب زيارة مؤسسات وجمعيات عاملة في القطاع الصحي.

وأوضح دوغان أن منظمة "أطباء الأرض- تركيا" ستعمل على إرسال متطوعين في المجال الصحي، واستقبال مشاريع متنوعة من خلال مكتبها في غزة.

وأضاف أن المنظمة أرسلت في السابق عددا كبيرا من طواقم المتطوعين في المجال الصحي لإجراء عمليات جراحية سواء في الضفة الغربية أو غزة.

وأوضح دوغان أن فرع منظمة "أطباء الأرض-تركيا"، الذي تم افتتاحه في غزة عام 2015، يقدم خدمات صحية عديدة للفلسطينيين، مثل إعادة التأهيل عبر العلاج الطبيعي.

وتعمل مؤسسات تركية، حكومية وغير الحكومية عديدة، في غزة، على تقديم مساعدات للفلسطينيين وإقامة مشاريع تنموية.

ومن أبرز هذه المنظمات: الوكالة التركية للتعاون والتنسق (تتبع رئاسة الوزراء التركية)، الهلال الأحمر التركي و"IHH"

 
#تركيا #غزة #ادوية #اطباء #جرحى

أخبار ذات صلة

عدنان مجلي - ارشيف

مجلي ينهي زيارة عمل لغزة التقى خلالها 30 مؤسسة وعددا من القيادات السياسية والنخب

الرئيس عباس

الرئيس يجري عملية جراحية وسيغادر المستشفى بعد ساعات

سفيان ابو زايدة

ابو زايدة: زيارة قريبة للمشهراوي لغزة يتبعها دحلان وتم توفير 150 مليون دولار من الامارات

حماس- ارشيف

بعد زيارة الحكومة لغزة.. حماس ستعقد لقاءات تشاورية مع الفصائل وفتح لاتمام المصالحة

عملية جراحية عاجلة وخطيرة للناطق باسم فتح

وسط استغراب الجميع .. فتاة تركية “تصفع الظلم” بالدراسة في غزة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: لهذه الاسباب ستشجع الادارة الأمريكية التحرك الدبلوماسي لتحسين الوضع في غزة

"صفقة القرن": واشنطن تشترط إعمار غزة رغم معارضة الرئيس عباس

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعمه المالي للسلطة الفلسطينية دون أي خفض

لماذا قال وزير إسرائيلي إن ثقته "العمياء" بالجيش تزعزعت؟

يلدريم يمنع رجلا تركيا من الانتحار.. هذا ما فعله معه (شاهد)

الكشف عن خطة إسرائيلية لـ"محاربة" تركيا في القدس

وزير اسرائيلي : لن نخرج للحرب ضد قطاع غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة

الأخبار الرئيسية

العمادي

العمادي يكشف:صيغة إعادة تأهيل غزة مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين "أمر غير ممكن".

"سما" تنشر نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين

طالع.. أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع بالضفة وغزة

قصف غزة -ارشيفية

مصدر أمني إسرائيلي : لهذه الأسباب لم نهاجم غزة مؤخرًا

العالول

العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني