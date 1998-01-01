وفد من منظمة تركية يبدأ زيارة لغزة يجري خلالها عمليات جراحية

بدأ وفد من منظمة "أطباء الأرض- تركيا"، اليوم الأحد، زيارة لقطاع غزة تستمر أسبوعا، يجري خلالها عمليات جراحية.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة من أوضاع صحية متردية للغاية في غزة؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ 12 عاما.

وقال مدير المنظمة، علي دوغان، لوكالة "الأناضول" التركية، إن "الوفد مكون من سبعة أشخاص، هم: مديران إداريان وخمسة أطباء، بينهم بروفيسور في جراحة الأطفال، وخبير في تخصص العظام".

وأضاف أن "هؤلاء المختصون سيقدمون الدعم والمساندة في إجراء عمليات جراحية لمرضى في مستشفى الشفاء الطبي".

كما "سيقدمون دعما تعليميا وتدريبيا في اختصاصاتهم، وذلك وفق طلب الأطباء في غزة"، بحسب دوغان.

وأفاد بأن "الوفد زار، فور وصوله غزة، مقر وزارة الصحة الفلسطينية للإطلاع على واقع القطاع الصحي".

ومن المقرر أن يزور الوفد منظمة الهلال الأحمر التركي والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، بجانب زيارة مؤسسات وجمعيات عاملة في القطاع الصحي.

وأوضح دوغان أن منظمة "أطباء الأرض- تركيا" ستعمل على إرسال متطوعين في المجال الصحي، واستقبال مشاريع متنوعة من خلال مكتبها في غزة.

وأضاف أن المنظمة أرسلت في السابق عددا كبيرا من طواقم المتطوعين في المجال الصحي لإجراء عمليات جراحية سواء في الضفة الغربية أو غزة.

وأوضح دوغان أن فرع منظمة "أطباء الأرض-تركيا"، الذي تم افتتاحه في غزة عام 2015، يقدم خدمات صحية عديدة للفلسطينيين، مثل إعادة التأهيل عبر العلاج الطبيعي.

وتعمل مؤسسات تركية، حكومية وغير الحكومية عديدة، في غزة، على تقديم مساعدات للفلسطينيين وإقامة مشاريع تنموية.

ومن أبرز هذه المنظمات: الوكالة التركية للتعاون والتنسق (تتبع رئاسة الوزراء التركية)، الهلال الأحمر التركي و"IHH"