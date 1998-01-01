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العمادي يكشف:صيغة إعادة تأهيل غزة مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين "أمر غير ممكن".

الأحد 08 يوليو 2018 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يكشف:صيغة إعادة تأهيل غزة مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين "أمر غير ممكن".



غزة/سما/

كشف السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن موقفه من الصيغة الإسرائيلية التي تقضي بإعادة تأهيل غزة مقابل إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة إلى ذويهم.

وقال العمادي في مقابلة مع إذاعة ريشت كان العبرية، ستنشر تفاصيلها لاحقا، إن "صيغة إعادة تأهيل غزة مقابل عودة الأسرى الإسرائيليين "أمر غير ممكن".

وأكد العمادي عدم وجود تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى، موضحا أن الفجوة في هذا الملف لا تزال كبيرة.

وأضاف العمادي أن صيغة "السجناء مقابل السجناء" ستعمل ولا يمكن استبدال السجناء بميناء أو مطار".

وأشار العمادي إلى أن"الصيغة القطرية لوضع حد لمشكلة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من غزة هي أن تستوعب إسرائيل 5,000 عامل من غزة للعمل لديها في الداخل".

#العمادي #اسرى #صفقة

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