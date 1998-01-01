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الجنايات الكبرى تدين متهمين بقضايا هتك عرض وتخابر مع العدو

الأحد 08 يوليو 2018 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجنايات الكبرى تدين متهمين بقضايا هتك عرض وتخابر مع العدو



رام الله/سما/

أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في جنين، المتهم (ش.ش) بتهمة التخابر مع العدو خلافا للمادة 118/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات.

كما ادانت المحكمة ذاتها برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين جمال جبر وعماد ثابت، المتهم (ي.و) بتهمة هتك العرض خلافا لاحكام المادة 296/2 بدلالة 276 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وكذلك أصدرت المحكمة بنفس هيئتها حكما بحق المتهم (م.أ) بتهمة الاغتصاب وهتك العرض خلافا للمادة 296 بدلالة المادة 301 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما رغم وجود مصالحة واسقاط الحق الشخصي.

وأدانت المحكمة المتهم (ع.غ) بتهمة زراعة نباتات تنتج عنها مواد مخدرة خلافا للمادة 21/3 من القرار بقانون رقم (18) لسنة 2018 وحكمت عليه بالحبس لمدة عشر سنوات وغرامة مالية بقيمة عشرة آلاف دينار.

وصدرت جميع الاحكام استنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة ممثلة برئيس النيابة خليل سلامة.

#احتلال #تخابر

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