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وزير اسرائيلي يروج بخطة منح الاسرائيليين تصاريح لحمل السلاح

الأحد 08 يوليو 2018 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي يروج بخطة منح الاسرائيليين تصاريح لحمل السلاح



القدس/سما/

 قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال "جلعاد أردان" بدأ بالترويج لخطة تهدف لتمكين مئات الآلاف من الإسرائيليين من الحصول على تصاريح لحمل السلاح.

ووفقًا للصحيفة، فإن أي شخص خضع لتدريب عسكري على مستوى جندي مشاة يمكنه حمل السلاح والحصول على ترخيص.

وأشارت إلى أنه يقدر بأن مئات الآلاف سيتقدمون بطلب للحصول على ترخيص لحمل تلك الأسلحة.

وبحسب الصحيفة، فإن الوزير أردان منذ عام 2016 وافق بالفعل على توسيع معايير حمل الإسرائيليين للأسلحة.

وأضافت، أن 145 ألف إسرائيلي حصلوا على تراخيص أسلحة نارية وهو عدد لا يشمل الجنود ورجال الشرطة والأمن، لافتةً إلى أن هذا القرار يشمل المستوطنين والإسرائيليين الذين يعيشون في "مناطق المواجهة " قرب الجدار وغيره.

#سلاح #اسرائيليين

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