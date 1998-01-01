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الصفدي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

الأحد 08 يوليو 2018 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة



وكالات

أطلع وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات على صورة المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني في واشنطن والتي أكدت مركزية القضية الفلسطينية القضية الأساس التي يشكل حلها على أساس حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين في المنطقة. 

والتقى أيمن الصفدي، الأحد، عريقات في اجتماع تشاوري في إطار عملية التنسيق المستمرة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد الصفدي وعريقات تماهي الموقفين الأردني والفلسطيني إزاء متطلبات حل الصراع وتحقيق السلام المتمثّلة في تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وحذر الصفدي وعريقات من تبعات استمرار غياب آفاق حقيقية لزوال الاحتلال، وشددا على أهمية إطلاق جهد دولي فوري وفاعل لكسر الانسداد السياسي. 

ودان الجانبان خطوات الاحتلال الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، وفِي مقدمها بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي. 

 واكدا أهمية استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، وشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم للوكالة. 

 ونقل عريقات تثمين الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني  لإسناد الأشقاء في سعيهم لتلبية حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وللتنسيق المستمر 

#عريقات #الصفدي

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