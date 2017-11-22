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وفد من الجبهة الديمقراطية يلتقي مع المخابرات المصرية في القاهرة

الأحد 08 يوليو 2018 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من الجبهة الديمقراطية يلتقي مع المخابرات المصرية في القاهرة



غزة/سما/

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن المخابرات المصرية وعدت بعمل التسهيلات اللازمة لحركة المسافرين الفلسطينيين وتنقلهم على معبر رفح ، وتقديم كل ما يلزم لتسهيل السفر خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء  وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، بمسئولين في جهاز المخابرات المصرية بالقاهرة، لبحث ملف المصالحة.

وضم وفد الجبهة الديمقراطية صالح ناصر عضو المكتب السياسي ومسؤولها في قطاع غزة، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي طلال أبوظريفة ، ولؤي معمر ، وسمير أبومدللة، فيما تكون وفد المخابرات المصرية من اللواء همام أبوزيد إلى جانب القنصل العام المصري مصطفى شحاته.

وذكرت الجبهة في بيانٍ صحفي أنه جرى بحث ملف المصالحة وضرورة تعزيز الوحدة الداخلية والعمل بشكل جدي لإنهاء الانقسام من خلال التمسك بالحوار الشامل والالتزام بالاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها في القاهرة يوم 22/11/2017 من أجل مواجهة المخاطر التي باتت تضر بالقضية الفلسطينية وما تسمى صفقة القرن.

وأكد الطرفان على أهمية انجاز المصالحة الوطنية وضرورة استمرار الجهود المصرية الرامية لتذليل العقبات لاستعادة الوحدة الوطنية واستلام حكومة التوافق الوطني لمهامها اتجاه قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمات الكارثية التي تعصف بقطاع غزة.

وشدد الطرفان على أهمية رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية والعمل على خلق أجواء إيجابية تؤدي لاستئناف حوارات المصالحة بين طرفي الانقسام .

بدورها، أكدت المخابرات المصرية بالعمل على حل المشكلات بما يحقق التزام كل طرف بمسؤولياته وفق الاتفاقات التي تم توصل إليها برعاية مصرية كريمة

#حماس #مصالحة #الديمقراطية

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