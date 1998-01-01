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طالع.. أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع بالضفة وغزة

الأحد 08 يوليو 2018 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع.. أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع بالضفة وغزة



غزة / سما /

 أعلنت وزارة التربية والتعلم، عصر اليوم، نتائج الثانوية العامة "الانجاز" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونشرت الوزارة أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع على النحو الآتي:
الفرع الأدبي:
الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسةالأول بثينة جميل محمود غنام 99.4 29026387 طوباس بنات عقابا الثانوية (الخضراء)

الأول مكرر رانيه صلاح محمد العباسي 99.4 32125077 خان يونس طبريا الثانوية للبناتالثالث مريم ياسر أحمد أبو عيشة 99.3 12022194 نابلس بيت إيبا الثانوية للبنات

الثالث مكرر ميار علان عبدالله نجوم 99.3 18014265 رام الله بنات البيرة الثانوية

الثالث مكرر مرح عبدالخالق فخري داود 99.3 18015263 رام الله بنات قاسم الريماوي الثانوية

الثالث مكرر شهد عبد العزيز مسعود العارضة 99.3 28025846 قباطية الشهيد سامي طه الثانوية للبنات

الثالث مكرر شهد وضاح محمود جعبري 99.3 26007040 الخليل محمد علي المحتسب الثانوية للبنات

الثالث مكرر دنيا زهير عاطف الجمل 99.3 34130581 رفح القدس الثانوية للبنات

الثالث مكرر هلا عبد الحي سليم قاسم 99.3 35118193 الوسطى سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

العاشر اسرار جميل عثمان فقيه 99.1 18015294 رام الله بنات كفر عين الثانوية

العاشر مكرر سندس حسين شريف كميل 99.1 28025193 قباطية بنات قباطية الثانوية الشرقية

العاشر مكرر رنا عارف محمد شيخ العيد 99.1 34130589 رفح القدس الثانوية للبنات
الفرع العلمي:
الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة


الأول لما خالد "محمد عمر" داودي 99.7 20030892 القدس راهبات الوردية


الثاني جنى حسني مصطفى عودة 99.6 12040080 نابلس طلائع الامل الثانوية المختلطة

الثاني مكرر ماسه راجح صالح البشر 99.6 13038020 سلفيت بنات سلفيت الثانوية

الثاني مكرر ديمه عفيف عبد الحافظ صوص 99.6 18036641 رام الله بنات الماجدة وسيلة الثانوية

الثاني مكرر محمود محمد احمد حمدان 99.6 20030259 القدس الكلية الابراهيمية

الثاني مكرر ايناس اياد محمد ابو عره 99.6 29041921 طوباس بنات عقابة الثانوية (الخضراء)ا

لثاني مكرر مرح محمد اسماعيل مسلم 99.6 18036600 رام الله بنات البيرة الجديدة الثانوية

الثاني مكرر لما عبد الله محمد ابو مسامح 99.6 34156208 رفح شهداء رفح الثانوية للبنات

الثاني مكرر سندس احمد حسن الكرد 99.6 35151143 الوسطى سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات
العاشر حمزة عادل خليل سليم 99.4 12039256 نابلس الثانوية الاسلامية
العاشر مكرر محمد بدر علي ابو زهره 99.4 23035555 يطا ذكور يطا الثانوية

العاشر مكرر احمد عبد الرحمن يونس رجوب 99.4 27033812 جنوب الخليل ذكور ماجد ابو شرار
العاشر مكرر مهند خالد حسن سماحين 99.4 25034946 شمال الخليل نوبا الثانوية للبنين

العاشر مكرر سفيان خضر عزت كرامة 99.4 20030338 القدس شعفاط الثانوية للبنين

العاشر مكرر مريم عبد الله عبد المجيد منصور 99.4 18037049 رام الله نور الهدى للبنات

العاشر مكرر ديما سعدي علي السعدي 99.4 18037036 رام الله نور الهدى للبنات

العاشر مكرر محمد صلاح الدين سميح خضر 99.4 14042138 طولكرم ذكور الفاضلية الثانوية

العاشر مكرر نور نادر "محمد امين" راشد 99.4 14042960 طولكرم بنات بيت ليد الثانوية


العاشر مكرر ساره امجد كامل شحادة 99.4 18036569 رام الله بنات البيرة الجديدة الثانوية

العاشر مكرر رامي معين اسماعيل السنوار 99.4 35150329 الوسطى شهداء النصيرات الثانوية للبنينفرع الريادة والأعمال:


الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسةالأول رغدة يوسف صالح حامد 99.4 18045525 رام الله بنات سلواد الثانوية

الثاني فرح خلدون "محمد مطيع" ابو زنط 99.3 14048868 طولكرم بنات جمال عبد الناصر الثانوية

الثالث دينا عاطف شاكر الحويطي 99.1 28047907 قباطية بنات عرابة الثانويةالفرع الصناعي:
الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول منار زياد محمد المحاريق 99.3 27053418 جنوب الخليل بنات دورا الثانوية المهنية

الثاني محمد مأمون احمد شناعة 99.1 14054304 طولكرم طولكرم الثانوية الصناعية

الثالث دانا محمود فريد جيوسي 98.8 14054405 طولكرم طولكرم الثانوية الصناعيةالفرع الفندقي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة
الأول باسل خليل واصف مشعشع 89.8 18054804 رام الله الانجيلية الاسقفية العربية


الفرع التكنولوجي:
الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسةالأول ليلى موسى علي ابو غنام 86.6 20050460 القدس الشابات الثانوية الشاملة
فرع الاقتصاد المنزلي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسةالأول شيماء يوسف مراد حنون 96.9 12054910 نابلس نابلس الثانوية الصناعية

الفرع الزراعي:الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول سندس فايز أحمد عادي 91.9 25054605 شمال الخليل العروب الزراعية الثانوية المختلطة
الفرع الشرعي:
الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول أحمد حسني أحمد منصور 99.3 34139148 رفح أحمد ياسين الثانوية للبنين

الأول مكرر ضحى محمد احمد حبيب 99.3 36134330 شرق غزة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات

الثالث الاء اسامة يوسف الجزار 99.1 34139421 رفح شفا عمرو الثانوية للبنات
 

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