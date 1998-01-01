طالع.. أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع بالضفة وغزة

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أعلنت وزارة التربية والتعلم، عصر اليوم، نتائج الثانوية العامة "الانجاز" في الضفة الغربية وقطاع غزة.



ونشرت الوزارة أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع على النحو الآتي:

الفرع الأدبي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسةالأول بثينة جميل محمود غنام 99.4 29026387 طوباس بنات عقابا الثانوية (الخضراء)



الأول مكرر رانيه صلاح محمد العباسي 99.4 32125077 خان يونس طبريا الثانوية للبناتالثالث مريم ياسر أحمد أبو عيشة 99.3 12022194 نابلس بيت إيبا الثانوية للبنات



الثالث مكرر ميار علان عبدالله نجوم 99.3 18014265 رام الله بنات البيرة الثانوية



الثالث مكرر مرح عبدالخالق فخري داود 99.3 18015263 رام الله بنات قاسم الريماوي الثانوية



الثالث مكرر شهد عبد العزيز مسعود العارضة 99.3 28025846 قباطية الشهيد سامي طه الثانوية للبنات



الثالث مكرر شهد وضاح محمود جعبري 99.3 26007040 الخليل محمد علي المحتسب الثانوية للبنات



الثالث مكرر دنيا زهير عاطف الجمل 99.3 34130581 رفح القدس الثانوية للبنات

الثالث مكرر هلا عبد الحي سليم قاسم 99.3 35118193 الوسطى سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات



العاشر اسرار جميل عثمان فقيه 99.1 18015294 رام الله بنات كفر عين الثانوية



العاشر مكرر سندس حسين شريف كميل 99.1 28025193 قباطية بنات قباطية الثانوية الشرقية



العاشر مكرر رنا عارف محمد شيخ العيد 99.1 34130589 رفح القدس الثانوية للبنات

الفرع العلمي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة



الأول لما خالد "محمد عمر" داودي 99.7 20030892 القدس راهبات الوردية



الثاني جنى حسني مصطفى عودة 99.6 12040080 نابلس طلائع الامل الثانوية المختلطة

الثاني مكرر ماسه راجح صالح البشر 99.6 13038020 سلفيت بنات سلفيت الثانوية



الثاني مكرر ديمه عفيف عبد الحافظ صوص 99.6 18036641 رام الله بنات الماجدة وسيلة الثانوية



الثاني مكرر محمود محمد احمد حمدان 99.6 20030259 القدس الكلية الابراهيمية



الثاني مكرر ايناس اياد محمد ابو عره 99.6 29041921 طوباس بنات عقابة الثانوية (الخضراء)ا

لثاني مكرر مرح محمد اسماعيل مسلم 99.6 18036600 رام الله بنات البيرة الجديدة الثانوية



الثاني مكرر لما عبد الله محمد ابو مسامح 99.6 34156208 رفح شهداء رفح الثانوية للبنات



الثاني مكرر سندس احمد حسن الكرد 99.6 35151143 الوسطى سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات

العاشر حمزة عادل خليل سليم 99.4 12039256 نابلس الثانوية الاسلامية

العاشر مكرر محمد بدر علي ابو زهره 99.4 23035555 يطا ذكور يطا الثانوية



العاشر مكرر احمد عبد الرحمن يونس رجوب 99.4 27033812 جنوب الخليل ذكور ماجد ابو شرار

العاشر مكرر مهند خالد حسن سماحين 99.4 25034946 شمال الخليل نوبا الثانوية للبنين



العاشر مكرر سفيان خضر عزت كرامة 99.4 20030338 القدس شعفاط الثانوية للبنين

العاشر مكرر مريم عبد الله عبد المجيد منصور 99.4 18037049 رام الله نور الهدى للبنات



العاشر مكرر ديما سعدي علي السعدي 99.4 18037036 رام الله نور الهدى للبنات



العاشر مكرر محمد صلاح الدين سميح خضر 99.4 14042138 طولكرم ذكور الفاضلية الثانوية



العاشر مكرر نور نادر "محمد امين" راشد 99.4 14042960 طولكرم بنات بيت ليد الثانوية



العاشر مكرر ساره امجد كامل شحادة 99.4 18036569 رام الله بنات البيرة الجديدة الثانوية

العاشر مكرر رامي معين اسماعيل السنوار 99.4 35150329 الوسطى شهداء النصيرات الثانوية للبنينفرع الريادة والأعمال:



الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسةالأول رغدة يوسف صالح حامد 99.4 18045525 رام الله بنات سلواد الثانوية



الثاني فرح خلدون "محمد مطيع" ابو زنط 99.3 14048868 طولكرم بنات جمال عبد الناصر الثانوية



الثالث دينا عاطف شاكر الحويطي 99.1 28047907 قباطية بنات عرابة الثانويةالفرع الصناعي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة



الأول منار زياد محمد المحاريق 99.3 27053418 جنوب الخليل بنات دورا الثانوية المهنية



الثاني محمد مأمون احمد شناعة 99.1 14054304 طولكرم طولكرم الثانوية الصناعية



الثالث دانا محمود فريد جيوسي 98.8 14054405 طولكرم طولكرم الثانوية الصناعيةالفرع الفندقي:



الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول باسل خليل واصف مشعشع 89.8 18054804 رام الله الانجيلية الاسقفية العربية



الفرع التكنولوجي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسةالأول ليلى موسى علي ابو غنام 86.6 20050460 القدس الشابات الثانوية الشاملة

فرع الاقتصاد المنزلي:



الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسةالأول شيماء يوسف مراد حنون 96.9 12054910 نابلس نابلس الثانوية الصناعية



الفرع الزراعي:الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة

الأول سندس فايز أحمد عادي 91.9 25054605 شمال الخليل العروب الزراعية الثانوية المختلطة

الفرع الشرعي:

الدرجة الاسم المعدل رقم الجلوس المديرية المدرسة



الأول أحمد حسني أحمد منصور 99.3 34139148 رفح أحمد ياسين الثانوية للبنين



الأول مكرر ضحى محمد احمد حبيب 99.3 36134330 شرق غزة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات



الثالث الاء اسامة يوسف الجزار 99.1 34139421 رفح شفا عمرو الثانوية للبنات

