جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جلسة تحضيرية لمؤتمر الإعلاميات يتحدثن 2 غزة

الأحد 08 يوليو 2018 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

ناقشت الصحافيات في نادي الإعلاميات الفلسطينيات خلال جلسة تحضيرية لمؤتمر "الإعلاميات يتحدثن2"؛ واقع الإعلاميات في قطاع غزه والعوامل المؤثرة في العمل الصحفي والبيئة المحيطة بهن.

وأوصت الصحافيات خلال الجلسة التي عُقدت في مكتب فلسطينيات بمدينة غزة مساء يوم الخميس، بمشاركه صحفيات من مختلف التخصصات، بأهمية الحديث خلال المؤتمر عن التمكين الاقتصادي للصحافيات، وغياب الحماية المهنية والقانونية لهن في المؤسسات المحلية.

وسيقدم المؤتمر المتوقع عقده خلال شهر أيلول 2018 بالتعاون مع مؤسسة هينرش بول الألمانية، بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية قراءة نسوية في قانون الجرائم الإلكترونية الذى يثير جدلًا واسعًا في الحقل الإعلامي والحقوقي، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت الإعلاميات خلال تغطية مسيرات العودة، وسيتم تخصيص أوارق متخصصة في القضايا التالية حول مساهمه الإعلاميات في المصالحة الوطنية، ودور الإعلاميات في التصدي للانتهاكات.

ومن أبرز القضايا التي سيغطيها المؤتمر واقع التوظيف والعمل بالقطعة في المؤسسات الإعلامية وخاصة الصحافية الإلكترونية والمكتوبة، والفرص المتاحة أمام الصحافيات في التدريب وسوق العمل مقارنه بزملائهم الصحافيين.

#اعلاميات #فلسطينات #تحقيقات

أخبار ذات صلة

قادة الفصائل - ارشيف

هل تنسحب حماس والجهاد من اجتماع تحضيرية الوطني قي بيروت اليوم ؟؟

مصطفى البرغوثي - ارشيف

البرغوثي يؤكد نجاح تحضيرية الوطني في بيروت ويكشف عن اهم القرارات

مصدر لـ"سما": أبو مرزوق أبلغ الأحمد بمشاركة حماس في اجتماع تحضيرية المجلس الوطني

سليم الزعنون - ارشيف

تحضيرية "الوطني" تبحث نسبة تمثيل حماس والجهاد في اجتماع بيروت المقبل

قادة الفصائل الفلسطينية - ارشيف

بيروت: "تحضيرية" المجلس الوطني تفتتح اجتماعاتها بالدعوة للوحدة وانتخابات عامة

الرئيس عباس - ارشيف

الرئيس عباس يوافق على اضافة 100 عضواً لمؤتمر فتح السابع

الأكثر قراءة اليوم

ابو مرزوق يرد على الأحمد : “على مهلك”

كتائب القسام تكشف كيف أدارت معركة العصف المأكول عام 2014

الاحمد: لا يمكن فرض اي حلول استسلامية على شعبنا وهذا ما قاله عن المصالحة والمعبر

صحيفة: لهذه الاسباب ستشجع الادارة الأمريكية التحرك الدبلوماسي لتحسين الوضع في غزة

الحكم 11 عاما على لبنانية بتهمة "اهانة مصر"

كرينبول: سنراجع مساعدات "بدل السكن" لــ غزة .. ولن نتخلى أبدا عن مجتمع لاجئي فلسطين

فيديو : والدة الأسير حسن سلامة توجه رسالة لنتنياهو .. ماذا قالت؟

الأخبار الرئيسية

"سما" تنشر نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين

طالع.. أسماء العشرة الأوائل في جميع الفروع بالضفة وغزة

قصف غزة -ارشيفية

مصدر أمني إسرائيلي : لهذه الأسباب لم نهاجم غزة مؤخرًا

العالول

العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني

الرئيس عباس وترامب

"صفقة القرن": واشنطن تشترط إعمار غزة رغم معارضة الرئيس عباس