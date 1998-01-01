جلسة تحضيرية لمؤتمر الإعلاميات يتحدثن 2 غزة

غزة/سما/

ناقشت الصحافيات في نادي الإعلاميات الفلسطينيات خلال جلسة تحضيرية لمؤتمر "الإعلاميات يتحدثن2"؛ واقع الإعلاميات في قطاع غزه والعوامل المؤثرة في العمل الصحفي والبيئة المحيطة بهن.

وأوصت الصحافيات خلال الجلسة التي عُقدت في مكتب فلسطينيات بمدينة غزة مساء يوم الخميس، بمشاركه صحفيات من مختلف التخصصات، بأهمية الحديث خلال المؤتمر عن التمكين الاقتصادي للصحافيات، وغياب الحماية المهنية والقانونية لهن في المؤسسات المحلية.

وسيقدم المؤتمر المتوقع عقده خلال شهر أيلول 2018 بالتعاون مع مؤسسة هينرش بول الألمانية، بالتزامن بين قطاع غزة والضفة الغربية قراءة نسوية في قانون الجرائم الإلكترونية الذى يثير جدلًا واسعًا في الحقل الإعلامي والحقوقي، إضافة إلى الصعوبات التي واجهت الإعلاميات خلال تغطية مسيرات العودة، وسيتم تخصيص أوارق متخصصة في القضايا التالية حول مساهمه الإعلاميات في المصالحة الوطنية، ودور الإعلاميات في التصدي للانتهاكات.

ومن أبرز القضايا التي سيغطيها المؤتمر واقع التوظيف والعمل بالقطعة في المؤسسات الإعلامية وخاصة الصحافية الإلكترونية والمكتوبة، والفرص المتاحة أمام الصحافيات في التدريب وسوق العمل مقارنه بزملائهم الصحافيين.