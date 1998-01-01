جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زراعة غزة: البطيخ خالٍ من المبيدات الزراعية وتوضح اسباب ظهور العروق الصفراء

الأحد 08 يوليو 2018 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة: البطيخ خالٍ من المبيدات الزراعية وتوضح اسباب ظهور العروق الصفراء



غزة / سما /

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة يوم الأحد، إن منتج البطيخ خالٍ من متبقيات المبيدات الزراعية، نافيةً ما يُروج بشأن سلامة المنتج واستخدام المبيدات.

وذكر مدير عام وقاية النبات وائل ثابت في برنامج "لقاء مع مسؤول" الذي تنظمه وزارة الإعلام أسبوعيًا، أن "الزراعة" حللت عينات عشوائية من البطيخ بمختبراتها وأظهرت النتائج خلو المنتج من متبقيات المبيدات.

وأضاف أن الوزارة أرسلت عينات لتحليلها في مختبرات الداخل المحتل (مختبر "مفعال قطيف") للتأكد من سلامة وصحة المنتج.

وأشار ثابت إلى أن العام الجاري شهد زيادة غير مسبوقة في كميات البطيخ المنتج في غزة، وبلغت الكمية المنتجة 60 ألف طن.

وأوضح أن ما أسهم في ذلك هو استخدام تقنية "تطعيم" البطيخ على أصناف من "القرع" المقاوم للأمراض ومنع استخدام المبيدات، لافتًا إلى أن المساحة المزروعة بالبطيخ المُطعّم بلغت 3500 دونم.

وذكر ثابت أن الوزارة وبالتعاون مع مباحث التموين ودائرة التفتيش بوزارة الصحة تُنفذ جولات ميدانية بشكل دوري على مزارع البطيخ في إطار المتابعة الدائمة للمنتجات الزراعية وضمان وصول المنتج الزراعي بالشكل الصحي والسليم للمواطن.

وأضاف أن هناك اعتقاد خاطئ لدى كثير من المواطنين أن العروق الصفراء التي تُشاهد في بعض ثمار البطيخ بعد فتحها له علاقة بمبيد النيماكور.

وأشار ثابت إلى أن العروق الصفراء ناتجة عن خلل في برنامج التسميد الذي يتبعه المزارع وعدم انتظام الري والارتفاع المفاجئ لدرجات الحرارة، الذي يساعد في ظهور هذه الأعراض.

وبين أن الأمراض التي تصيب النبات لا تنتقل للإنسان، وأن الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البطيخ هذا العام يتركز ضرره على المجموع الخضري، لافتًا إلى أن "التشوهات التي تحدث للنبات لا تؤثر على صحة الإنسان".

ودعا ثابت المواطنين "لعدم الاستماع للشائعات التي تنشر على مواقع التواصل والتي من شأنها زرع الخوف لدى المواطنين من المنتج المحلي للبطيخ".

وأكد أن الوزارة أتلفت 15 طن من البطيخ لدى أحد التجار في شمال غزة، بسبب سوء التخزين غير المناسب مع طبيعة المنتج.

أخبار ذات صلة

بطيخ

بعد تسجيل حالات تسمم .. زراعة غزة تؤكد سلامة محصول البطيخ

الرئيس عباس و الشاعر

حماس تخرج عن صمتها وتوضح طبيعة اللقاء الاخير بين الشاعر والرئيس عباس

أبو عبيدة- ارشيف

كلمة الفصل تكمن في ظهور الملثم.. متى سيتحدث ؟

أبو نعيم

لا يوجد أي محتجز من "جوال" لدى الداخلية.. أبو نعيم يكشف اسباب اغلاق "الوطنية موبايل"

عريقات

نجاح عملية زراعة الرئة للدكتور صائب عريقات

عريقات

شاهد : اول صورة لعريقات بعد نجاح عملية زراعة الرئة

الأكثر قراءة اليوم

ابو مرزوق يرد على الأحمد : “على مهلك”

كتائب القسام تكشف كيف أدارت معركة العصف المأكول عام 2014

الاحمد: لا يمكن فرض اي حلول استسلامية على شعبنا وهذا ما قاله عن المصالحة والمعبر

الحكم 11 عاما على لبنانية بتهمة "اهانة مصر"

كرينبول: سنراجع مساعدات "بدل السكن" لــ غزة .. ولن نتخلى أبدا عن مجتمع لاجئي فلسطين

فيديو : والدة الأسير حسن سلامة توجه رسالة لنتنياهو .. ماذا قالت؟

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعمه المالي للسلطة الفلسطينية دون أي خفض

الأخبار الرئيسية

"سما" تنشر نتائج امتحانات الثانوية العامة في فلسطين فور وصولها

قصف غزة -ارشيفية

مصدر أمني إسرائيلي : لهذه الأسباب لم نهاجم غزة مؤخرًا

العالول

العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني

الرئيس عباس وترامب

"صفقة القرن": واشنطن تشترط إعمار غزة رغم معارضة الرئيس عباس

كوشنر وغرينبلات

صحيفة: لهذه الاسباب ستشجع الادارة الأمريكية التحرك الدبلوماسي لتحسين الوضع في غزة