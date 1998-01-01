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حقيبة ال"Bucket Bag"تتربع علي عرش موضة الحقائب لعام 2019

الأحد 08 يوليو 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حقيبة ال"Bucket Bag"تتربع علي عرش موضة الحقائب لعام 2019



وكالات / سما /

تتربع حقيبة على شكل الدلو "Bucket Bag" على عرش موضة الحقائب في صيف 2018، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الحقيبة الدلو تعد خير رفيقة للمرأة في الصيف، بفضل حجمها العملي، وتضفي لمسة أناقة نهائية على أي مظهر، سواء جينز أو فستان أو بدلة.

وتتألق الحقيبة الدلو هذا الصيف بدرجات البني الكلاسيكية أو تتلألأ ببريق الألوان الميتالك كالذهبي أو تزهو بالوردي المفعم بالرقة والأنوثة أو تكتسي بالأبيض، الذي يعكس البساطة.

وتزدان بعض الموديلات بنقوش جلد الثعبان لتضفي على المظهر طابعاً جريئاً، كما تأتي بعض الموديلات مصنوعة من اللحاء، وهي تتمتع بمظهر صيفي متحرر يناسب العطلات الشاطئية.

#حقيبة #Bucket Bag

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