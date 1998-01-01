جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مؤسسة الإغاثة الإسلامية

غزة / سما /

استقبل رئيس الجامعة د. كمال العبد الشرافي وفداً من مؤسسة الإغاثة الإسلامية _ غزة يترأسه مدير المؤسسة م. منيب أبو غزالة، ويضم مدير المشاريع بالمؤسسة م. صلاح تايه، ومدير البرامج م. حسام جودة، بحضور السادة أعضاء مجلس الجامعة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة الإغاثة الإسلامية.

وقد رحب معالي د. الشرافي بالضيوف الكرام، مشيداً بدور مؤسسة الإغاثة الإسلامية وتميزها ودعمها الدائم للمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن جامعة الأقصى هي الجامعة الحكومية الوحيدة حيث تخدم أكبر شريحة من المجتمع الفلسطيني، مفيداً أنها الآن بصدد تنفيذ مشروع تحرير ما يقارب من 17,000 شهادة محجوزة، مشيراً إلى أهمية تحرير الإنسان قبل تحرير الأوطان مؤكداً وقوف الجامعة مع الخريج ومده بالعطاء حتى بعد تخرجه وذلك من خلال نادي الخريجين قائلاً: ( إننا معنيون بأن يكون الخريجون نموذجاً لمن خلفهم).

وفي ذات السياق فقد قدم معاليه اقتراحاً لمشروع انشاء رياض أطفال خاص بأبناء موظفي الجامعة، ويستفيد منه أيضاً أبناء موظفي الجامعات الأخرى في قطاع غزة .

من جهته شكر م. أبو غزالة إدارة الجامعة على استقبالها، مشيداً بالجهود المبذولة لإنجاح العملية التعليمية، مؤكداً على استعداد مؤسسته لدعم منشآت الجامعة فهدف المؤسسة على حد قوله هو خدمة المجتمع الفلسطيني من خلال ثلاث برامج معتمدة تركز عليها وهي المشاريع الإنسانية، والمشاريع التنموية التي تهتم بفرص تشغيل الشباب من خلال التعليم والتدريب المهني، وبرنامج الطفولة والتركيز على تعليم وصحة الطفل، مشيراً إلى ضرورة استثمار خريجي الجامعات من خلال مشاريع التشغيل ومجالات المشاريع الصغيرة من خلال التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً إلى أنه توجد مداخل لتسويق الفكرة ووجود فرصة للخريج لإثبات وجوده فهذا برأيه تسويق للمؤسسة التي تخرج منها .

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع تكريمي لمؤسسة الإغاثة الإسلامية تقديراً لجهودها في دعم المسيرة التعليمية.