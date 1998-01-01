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الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية تنفذ مسح ميداني للمنشآت التابعة لها

الأحد 08 يوليو 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 نفذت الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية بالتعاون مع فريق طلابي من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مسح ميداني للمنشآت التي تشرف عليها الوزارة.

حيث قام الفريق بمسح المنشآت وتوقيعها على خرائط برامج نظم المعلومات الجغرافية والذي يستهدف الورش ومحطات الوقود في مختلف مناطق محافظات قطاع غزة. وأكد م. هاني مطر نائب مدير الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية أن الهدف من المسح الميداني تنظيم العمل حسب المعايير الفنية المعمول بها في فلسطين.

والجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تسعى بشكل دؤوب من أجل توفير بيئة مناسب للعمل الفني لحماية المواطنين وأصحاب الحرفة الفنية.

#السلامة المرورية #مسح ميداني

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