يلدريم يمنع رجلا تركيا من الانتحار.. هذا ما فعله معه (شاهد)

انقرة / وكالات /

بثت وسائل الإعلام التركية صور وتسجيلات قالت إنها تظهر قيام رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت بإقناع مواطن تركي بالتراجع عن الانتحار من على جسر شهداء 15 تموز "البسفور" في إسطنبول.



وتظهر الصور التي بثتها أيضا وكالة الأناضول توقف موكب يلدريم بينما كان يعبر الجسر أثناء محاولة الشخص برمي نفسه من الجسر إلى البحر، حيث اقترب منه مساعده قبل أن يتقدم رئيس الوزراء ويعانقه.

ولفتت الأناضول إلى أن يلدريم قدم الماء للرجل واصطحبه بسيارته إلى مركز الخليج للمؤتمرات، حيث كان يُقام حفل زفاف ابنة وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش، فيما أجرى أطباء يلدريم فحصا أوليا للشخص ونقلوه إلى المستشفى.