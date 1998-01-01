جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

يلدريم يمنع رجلا تركيا من الانتحار.. هذا ما فعله معه (شاهد)

الأحد 08 يوليو 2018 01:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
يلدريم يمنع رجلا تركيا من الانتحار.. هذا ما فعله معه (شاهد)



انقرة / وكالات /

بثت وسائل الإعلام التركية صور وتسجيلات قالت إنها تظهر قيام رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم السبت بإقناع مواطن تركي بالتراجع عن الانتحار من على جسر شهداء 15 تموز "البسفور" في إسطنبول.


وتظهر الصور التي بثتها أيضا وكالة الأناضول توقف موكب يلدريم بينما كان يعبر الجسر أثناء محاولة الشخص برمي نفسه من الجسر إلى البحر، حيث اقترب منه مساعده قبل أن يتقدم رئيس الوزراء ويعانقه.

ولفتت الأناضول إلى أن يلدريم قدم الماء للرجل واصطحبه بسيارته إلى مركز الخليج للمؤتمرات، حيث كان يُقام حفل زفاف ابنة وزير الثقافة والسياحة التركي نعمان كورتولموش، فيما أجرى أطباء يلدريم فحصا أوليا للشخص ونقلوه إلى المستشفى.

 

 

 

#يلدريم #انتحار

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم

يلدريم: 8 قتلى و100 جريح في تفجير دياربكر جنوب شرق تركيا

الرئيس الروسي بوتين - ارشيف

هذا ما فعله بوتين بعد سماعه خبر مقتل سفيره في تركيا !!!

شاهد الصور.. داعشي يتنزه على أحد شواطئ تركيا..!!!!

شاهد الصور ... اكتشاف شبكة أنفاق لداعش تصل تركيا

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا يعلّق صورة أمير قطر على صدره (شاهد)

يلدريم - ارشيف

بن علي يلدريم: ترامب فتح صندوق الشرور بقراره بشأن القدس

الأكثر قراءة اليوم

ابو مرزوق يرد على الأحمد : “على مهلك”

كتائب القسام تكشف كيف أدارت معركة العصف المأكول عام 2014

الاحمد: لا يمكن فرض اي حلول استسلامية على شعبنا وهذا ما قاله عن المصالحة والمعبر

الحكم 11 عاما على لبنانية بتهمة "اهانة مصر"

كرينبول: سنراجع مساعدات "بدل السكن" لــ غزة .. ولن نتخلى أبدا عن مجتمع لاجئي فلسطين

فيديو : والدة الأسير حسن سلامة توجه رسالة لنتنياهو .. ماذا قالت؟

فيديو.. إنجلترا تقتحم المربع الذهبي للمونديال

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

مصدر أمني إسرائيلي : لهذه الأسباب لم نهاجم غزة مؤخرًا

العالول

العالول يكشف: مبادرة جديدة يتم العمل عليها لإحداث حالة من الحوار الداخلي الفلسطيني

الرئيس عباس وترامب

"صفقة القرن": واشنطن تشترط إعمار غزة رغم معارضة الرئيس عباس

كوشنر وغرينبلات

صحيفة: لهذه الاسباب ستشجع الادارة الأمريكية التحرك الدبلوماسي لتحسين الوضع في غزة

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعمه المالي للسلطة الفلسطينية دون أي خفض