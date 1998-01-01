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المالكي يشارك في المنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري

الأحد 08 يوليو 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يغادر وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي أرض الوطن الى جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في المنتدى العربي الصيني على المستوى الوزاري. وسيشارك في هذا المنتدى أمير دولة الكويت صباح الاحمد الصباح الذي وصل الى العاصمة الصينية بكين، كما سيحضر افتتاح المنتدى الرئيس الصيني شي جن بينغ وسيلقي كلمة خاصة يحدد فيها ملامح مبادرة صينية للشرق الأوسط.

وسيلقي وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي كلمة دولة فلسطين في المنتدى مؤكداً على متانة العلاقات الفلسطينية-الصينية كما سيؤكد على الموقف الفلسطيني من عملية السلام والموقف من الادارة الامريكية بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، وتقليص مساعدتها  لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" مما يشكل انتهاك لقواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة، ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية جزءاً من المشكلة وليس الحل، ويعبر عن اتباعها سياسة الغطرسة كمنهج للتعامل مع الشعب الفلسطيني وإزدراءها بحقوقه.

كما سيلتقي الوزير المالكي مع نظيره الصيني وانج يي على هامش المنتدى للتباحث في العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها، وكذلك التشاور والتنسيق بخصوص الوضع العام الاقليمي والجهود المشتركة في الامم المتحدة وبقية المحافل الدولية، وأهمية تكاثف هذه الجهود لدعم الشعب الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال الوطني وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة انهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي للأرض الفلسطينية.

سبق وزير الخارجية والمغتربين وفد تنسيقي من مقر وزارة الخارجية والمغتربين ومن بعثة دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

#رياض المالكي

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