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رئيس الموساد سابقا افي ديختر يقول: إيران تريد السيطرة على مكة والمدينة

الأحد 08 يوليو 2018 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الموساد سابقا افي ديختر يقول: إيران تريد السيطرة على مكة والمدينة



القدس المحتلة / سما /

قال عضو الكنيست الإسرائيلي، افي ديختر، اثناء محاضرة القاها صباح اليوم ان ايران تسعى الى السيطرة على مكمة المكرمة وعلى المدينة المنورة في العربية السعودية.

يشار الى ان آفي ديختر شغل في الفترة بين عامي 2000 و2005 منصب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، كما شغل منصب وزير الامن الداخلي وقيادة الجبهة الداخلية وغيرها من المناصب الأمنية الرفيعة في اسرائيل.

وتساءل ديختر اثناء المحاضرة قائلا: "حين ننظر الى نشاط ايران في اليمن وسوريا والسودان وغزة، فلا بد لنا ان نتساءل لماذا هذا النشاط؟ ما هي الأيديولوجيا التي تتبعها إيران؟ وحسب رؤيتي للأمور فإن تطلعات إيران هي نحو السيطرة على مكة والمدينة.

وتابع ديختر: حين نطرح السؤال ما الذي يدفع ايران القوية عسكريا الى كل هذه التكاليف والى معاداة العالم والدول السنية ودول عربية أخرى، ما هو الدافع الى كل هذا؟ وبمجرد ان نتوغل في أروقة صنع القرار في إيران، سندرك الهدف من وراء ذلك.

وأشار ديختر الى ان دول الخليج العربية لا تملك القوة العسكرية الجدية، مثل الكويت وقطر. من ناحية أخرى تدرك ايران ان العربية السعودية دولة إقليمية كبرى، واذا تمكنت ايران من حشد دول عربية الى جانبها سيمكنها خوض المعركة ضد السعودية ليس عسكريا وحسب وانما دينيا كذلك.

#رئيس الموساد #مكة #ايران

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