الاحتلال ينصب "كرفانات" قرب بلدة أبو ديس لتهجير أهالي "الخان الأحمر"

القدس المحتلة / سما /

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بيوت متنقلة "كرفانات" في محيط بوابة القدس المحتلّة؛ تمهيدًا لتهجير أهالي "الخان الأحمر".

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أغلقوا منذ ساعات الصباح محيط البوابة شرقي بلدة أبو ديس جنوبي شرق القدس المحتلّة، ومنعوا وصول كافة السيارات القادمة من جنوب الضفة الغربية للمنطقة.

وذكر الشهود أن جرافات الاحتلال التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية تعمل منذ نحو خمسة أيام في محيط بوابة القدس لتسوية الأرض ووضع "الكرفانات" الكبيرة عليها؛ تمهيدًا لإسكان بدو تجمّع "الخان الأحمر".