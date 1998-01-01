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أمور يجب الحرص على مناقشتها قبل الطلاق

الأحد 08 يوليو 2018 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمور يجب الحرص على مناقشتها قبل الطلاق



وكالات / سما /

تصل الأمور أحياناً بين الزوجين إلى طريق مسدود يرى بعده كلا منهما أنه لا سبيل للتفاهم إلى الحل، ليبقى الخيار لديهم هو الطلاق، بعدما باتت الحياة بالنسبة لهما شبه مستحيلة، إلا أنه يبقى القيام ببعض الخطوات لتتأكدا أنكما ستخرجان بأقل الخسائر.

– الأبناء

لابد أن تفكرا جيداً في الصحة النفسية للأبناء، وكيف سيدركون الأمر، وكيف ستفسرونه لهم، وكذلك لابد أن تضعوا في اعتباركما حالهم بعد الانفصال الفعلي، فمن سيراعيهم ويقيم معهم وكيف ستكون الرؤية للطرف الأخر، فكل ما يتعلق بالأطفال يجب أن يكون أول نقاط النقاش بينكما.

– الراحة

هل كل منكما سيكون أكثر راحة في حال الانفصال؟، أي أن الحياة ستكون أيسر وأهدأ بعد الانفصال أم ستتواصل المشكلات وتتحول إلى قضايا أصعب.

– التفكير

لابد أن يأخذ كل منكما الوقت الكافي في التفكير، ليصل إلى نتيجة عاقلة سواء كان الأفضل محاولة إيجاد حل ما لاستئناف الحياة، أو أن القرار صائباً لا رجعة فيه.

– المنزل

من الضروري أن تتفقا على من سيقيم بمنزل الزوجية، ومن سيغادره، والأفضل أن يقيم به من سيرعى الأبناء ويقيم معهم حتى لا تتسببا في أزمات نفسيه أكبر لهم.

– الارتباط

لابد أن تطرقا في نقاشكما إذا كان لدى أحدكما رغبه في الارتباط مره أخرى، وما سيكون مصير الأبناء إذا كانت هذه النية موجودة لدى طرف ما.

#الطلاق

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