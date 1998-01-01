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صورة.. هل أحرج عادل إمام قصي خولي ورفض التصوير معه؟

الأحد 08 يوليو 2018 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. هل أحرج عادل إمام قصي خولي ورفض التصوير معه؟



وكالات / سما /

حرص المخرج المصري عمرو عرفة على نشر تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر"، وضّح من خلالها أن الفنان السوري قصي خولي طلب من عادل إمام أن يشاركه صورة يلتقطها مع هند صبري ويسرا وعمرو عرفة، لكن الزعيم رفض في بادئ الامر، ثم اقتحم قصي الصورة لدى التقاطها.

وكان عمرو عرفة قد نشر صورة جمعته بقصي خولي ويسرا وهند صبري وعادل امام، وكتب عليها: " لما بنكبر، الطفل اللي جوانا بيفضل عايش وبيخرج وقت اللزوم. و الزعيم بعد ما رفض طلب صديقي قُصي خولي انه يتصور معانا ولقانا متجمعين، راح حاشر دماغه وقال فيها لأخفيها زي الأطفال بالضبط".

يذكر أن قصي خولي خاض السباق الرمضاني السابق بمسلسله السوري "هارون الرشيد" مع كاريس بشار وعابد فهد، بينما قدم الزعيم عادل إمام مسلسله "عوالم خفية" مع بشرى وصلاح عبد الله.



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#عادل إمام #قصي خولي

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